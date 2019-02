Kicking Records est en train de sortir deux objets en hommage à O.T.H. intitulés Parce que ça nous plaît. Le premier, un livre, est un recueil de "20 nouvelles électriques autour d'O.T.H." (où on trouvera les récits de Marion Chemin, Alain Feydri, Patrick Foulhoux, Guillaume Gwardeath, Jean-Noël Levavasseur, Jean-Luc Manet, ...) déjà disponible. Le deuxième, un CD à paraître le 1er mars, est une compilation sous-titrée "Dévotions O.T.H.iennes" accueillant les contributions de Diego Pallavas, Ta Gueule, Déjà Mort, Un Dolor, The Last Brigade, Poésie Zéro, Les $heriff et quelques autres encore. Plus d'informations via les liens ci-dessous.

