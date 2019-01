Nonsense revient avec un nouvel EP le 8 février intitulé Away from black days. Les détails de ce nouvel effort sont dans la suite, accompagnés d'un clip pour le titre "The urge". La release-party de cet opus aura lieu le jour de la sortie au Jack Jack à Bron, à côté de Lyon, en compagnie de Buy Jupiter et Titans Fall Harder. [plus d'infos]