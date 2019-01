Le Main Square Festival a ajouté quelques noms à son affiche dont John Butler Trio , Rival Sons et Idles , tous trois le dimanche, soir de Ben Harper . [ plus d'infos ]

Vendredi 5 Juillet

DJ SNAKE - CHRISTINE AND THE QUEENS

DAMSO - CYPRESS HILL - ANGÈLE

CHARLOTTE DE WITTE - MILES KANE - CARAVAN PALACE .



Samedi 6 Juillet

MACKLEMORE - MARTIN GARRIX

LOMEPAL - SKIP THE USE

AGAR AGAR - MASEGO - SHAME - ARNAUD REBOTINI



Dimanche 7 Juillet

BEN HARPER - BIGFLO & OLI

JAIN - EDITORS - BRING ME THE HORIZON

EDDY DE PRETTO - JOHN BUTLER TRIO

RIVAL SONS - IDLES - TAMINO - JONATHAN WILSON