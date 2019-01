Frank Carter & The Rattlesnakes sortiront leur nouvel album End of suffering le 3 mai. En voici un extrait avec "Crowbar". Le groupe sera en France à La Poudrière de Belfort le 19 mars, le 22 à La Coopérative de Mai de Clermont-Ferrand et au Rockstore de Montpellier le lendemain. [plus d'infos]