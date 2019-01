L'album de Love And Noise Experiment a.k.a. L A N E sortira le 8 mars. Intitulé A shiny day, sa tracklist et sa pochette se trouvent ci-dessous. De plus, l'objet (CD et vinyle) se précommande déjà via Nineteen Something.

