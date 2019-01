Sevendust propose un coffret regroupant 7 de leurs albums en édition collector vinyle pour chacun d'eux. ça se commande sur le site du label Rise Records. Il inclut les opus suivants : Next, Alpha, Chapter VII: hope & sorrow, Cold day memory, Black out the sun, Time travelers & bonfires et Kill the flaw.

