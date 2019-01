PROJECTIONS DE ROCKUMENTAIRES

Billetterie disponible, places limitées, réservation conseillée !

Tarifs : 15€ la journée = 3 films + concert de FOREST POOKY

5€ la séance / le concert.



Foodtruck (option vegan), bar et tout le confort moderne.



PROGRAMME DE LA JOURNÉE :



11h00 >> UxA, A JOURNEY TO THE HEART OF THE UMEA HARDCORE SCENE

[Durée : 47mn - En présence du producteur Romain MASSE]



Dans la Capitale du Norrland, à l'approche de l'été, le soleil se couche à peine de minuit à trois heures du matin. Une aube-crépuscule dans laquelle nous plongeons à la recherche de la conspiration Punk-Hardcore locale et de ses héros.

C'est à plus de 600 km de Stockholm, à Umeá, qu'une bande de potes va, dans les années 1990, poser les fondations d'une contre-culture qui va bousculer toute la jeunesse de la ville : le Straight Edge. Un genre musical, une scène, un esprit qui s'épanouissent comme rarement ailleurs et qui font d'Umeå une des villes qui compte le plus de groupes de Hardcore en Europe. Parmi eux, Refused, Abhinanda, Doughnuts, Final Exit, Saidiwas, Shield, Cult of Luna...

+ d'infos >> https://bit.ly/2SzhBiU



13h00 >> LES DISPARUS DE LA PHOTO

[Durée : 112mn - En présence du réalisateur Jean-Philippe PUTAUD]



De 1995 à 2001 j'ai arpenté la scène rock / Punk / Hardcore dans la région de Montbéliard avec Nothing to Prove, groupe de HxC (new school) issu d'une mouvance alternative insufflée par nos aînés.

Autant d'activistes qui faisaient vivre ce que nous appelions : "la Scène ». Beaucoup tiennent encore la rampe.

J'ai tout abandonné en 2008 car je n'ai jamais retrouvé l'esprit qui animait cette scène depuis, ni la sincérité avec laquelle j'avais entrepris de pratiquer une musique « hors jeu ».

De la première région industrielle de France naissent-ils des groupes de légende?

Le Rock est une musique contestataire, à travers le son, l'attitude, la revendication et l'opposition, à travers l'action, par soi même et pour soi-même. Est-ce encore le cas en 2018 ?

Une des thematiques des Disparus de la Photo est : "le Rock est mort".

Qui la contestation intéresse encore en 2018 ?

Retour non passéiste sur une scène malgré tout ancrée dans le passé, bien qu'elle existe toujours sous différentes formes.

Depuis 40 ans et les No Fuck Bébé, qu'est devenue la scène Punk Hardcore dans le Pays de Montbéliard, Besançon et Belfort ?

Le Rock est-il mort ? Quels sont les nouveaux outils des pratiques musicales et sont-ils adaptés à un style contestataire par essence ?

Où se situe l'engagement et l'authenticité en 2018 ?

Dans ce documentaire "Les Disparus de la photo", j' interview une quarantaine de personnes qui m'ont définit, contredit, fait douté et enrichi, ma perception de cette énergie à mon sens disparue, noyée dans le dogme du confort et liée à l'absence de prise de risques se confronte alors à mes pairs qui témoignent à leur tour de ces 5 à 10 années intenses et très productives suivies d'une autre dizaine plus inerte.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/Jeanphiapollo/



15H45 --> DIESEL, LE FILM

Durée : 90mn - En présence du réalisateur David BASSO



Diesel est un documentaire filmé sur 20 ans. En 1997, David BASSO le réalisateur, filme les premiers concerts de ses amis du lycée membres du groupe UNCOMMONMENFROMMARS. Pendant ces 20 années il tisse des liens avec la famille Follain, à savoir Trint, Daff & Ed, tous membres du groupe UNCOMMONMENFROMMARS, et Forest leur petit frère lui même membre du groupe The Pookies. Les 4 frères sont tous nés à Washington. Diesel qu'est-ce que c'est ?Un film d'auteur, musical...Par le biais de UNCOMMONMENFROMMARS, David le narrateur, accompagne le spectateur et raconte sur 20 ans la vie d'un groupe constamment en tournée pour vivre de sa musique.Cependant Diesel n'est pas un documentaire complètement centré sur sur UNCOMMONMENFROMMARS. Le groupe sert ainsi de fil rouge pour expliquer les rouages de cette scène résolument indépendante en déconstruisant les clichés que le grand public se fait du succès d'un groupe et de l'imagerie «punk» en général. «C'est pas parce qu'on trouve ton disque en vente dans les bacs ou qu'on te voit à la TV que tu vis de ta musique»

Diesel est un road-movie documentaire «générationnel» sur la scène punk-rock des années 1990 & 2000 en France.C'est un film sur le Do It YourSelf, sur l'engagement et l'implication d'individus à faire vivre et diffuser leur musique par des témoignages de groupes et d'artisans de la scène française et internationale, mais également des interviews d'acteurs de l'industrie musicale et des sociologues...

Avec des interviews de : Uncommonmenfrommars, NoFx, Bad Religion, Guerilla Poubelle, Burning Heads, Forest Pooky, The Hard-Ons, Stephane Saunier (Canal +), Matthieu Pinaud (Pias), Frank Frejnik (Ex journaliste à Rocksound, directeur du label Nineteen Something), Stéphane Cupillard (Kicking Records), Fabien Hein (sociologue) et bien d'autres ...

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/diesel.lefilm/



18H00 --> Concert exceptionnel du talentueux FOREST POOKY !



Déjà 15 ans que Forest Pooky chante, écrit et se produit sur scène. Biberonné au punk rock dès son plus jeunes âge, il est aujourd'hui constamment sur la route, son implication dans la scène musicale ayant grandi de manière exponentielle..

Qualifié à l'occasion de Clochard Céleste, jouant à peu près partout où il est possible de poser une paire de converse, il a déjà partagé la scène avec Evan Dando (The Lemonheads), Frank Turner, Joey Cape (Lagwagon), Kepi Ghoulie (Groovie Ghoulies), Peter 'Blackie' Black (The Hard Ons) ...

En 2017 sorti un nouvel EP de son projet solo, « We're Just Killing Time Before We Die », avec un message très terre à terre et paradoxalement positif : Si nous ne faisons que tuer le temps avant de partir, alors autant faire en sorte que ce soit excitant et en profiter à fond.

Mettant ses autres projets (Sons Of Buddha, Napoleon Solo et Supermunk) en pause, Forest joua dans plus de 20 pays sur 3 continents différents avant d'accompagner Frank Turner sur sa tournée Française puis de partir à travers les routes européennes défendre le nouvel EP. Une bonne manière de tuer le temps... Ne loupez pas sa venue à Montpellier pour la première fois en 5 ans !

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/forestpookymusic/