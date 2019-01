Le début d'année est toujours l'occasion de tirer des bilans de la précédente écoulée. A ce titre, les confrères de Metal Injection ont récompensé dans leur top 2018 annuel d'une part Gojira comme meilleur groupe metal en live et d'autre part le Hellfest comme le plus gros évènement metal, et ce devant le Wacken Open Air notamment.