01 - "Cross Off" (feat. Chester Bennington)

02 - "Sworn Apart" (feat. Jacoby Shaddix Of Papa Roach)

03 - "Axis (feat. Mark Lanegan)

04 - "The Never" (feat. Chuck Billy of Testament, Jake Oni of Oni, David Ellefson of Megadeth and Roy Mayorga of Stone Sour)

05 - "Save Defiance" (feat. Myles Kennedy)

06 - "Blur" (feat. Mark Morales)

07 - "Back From The Dead" (feat. Josh Todd of Buckcherry)

08 - "Reveal" (feat. Naeemah Z. Maddox)

09 - "Imaginary Days"

10 - "The Truth Is Dead" (feat. Randy Blythe of Lamb Of God, Alissa White-Gluz of Arch Enemy, David Ellefson of Megadeth and Roy Mayorga of Stone Sour)