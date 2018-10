Static-X se reforme pour fêter les 20 ans de leur Wisconsin death trip, pour remplacer leur chanteur disparu, ils ont invité David Draiman (Disturbed), Ivan Moody (Five Finger Death Punch), Al Jourgensen (Ministry), Dez Fafara (DevilDriver/Coal Chamber), Edsel Dope (Dope) et Burton C. Bell (Fear Factory).