Après deux EPs et une tournée française, Brace ! Brace ! est passé à l'étape de l'album ce mois-ci via son label Howlin Banana Records (Bootchy Temple, Gloria, Kaviar Special). D'ailleurs, sa release party se déroulera au Pop Up du Label à Paris, le 1er décembre. Un extrait intitulé "I'm a jelly" est à voir à la suite. [plus d'infos]