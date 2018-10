Bonjour a tous,



Comme certains de vous le savent, c'est assez rare de me voir prendre la plume pour communiquer avec vous de façon « officielle ». Mais je tiens à tout de même éclaircir les événements de mercredi dernier lors de la mise en vente des forfaits 3 jours du festival.



Nous comprenons la frustration qu'a dû engendrer cette vente éclair pour de nombreux fans (qu'ils soient historiques ou néophytes) mais de là à penser et colporter de fausses rumeurs il y a là un pas qu'il ne faut pas franchir. Tout un tas de raisons explique le phénomène de mercredi dernier mais pas celle de la théorie du complot qui verrait notre association pactiser avec ces sites de revente frauduleux (viagogo, Stubhub etc.) que nous avons TOUJOURS rejetés malgré leurs appels du pied !



La vérité aujourd'hui, même si elle peut sembler dure à avaler pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu trouver leur précieux sésame, est que vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à vouloir participer au festival et que nous ne pouvons pas/plus contenter tout le monde.



Hellfest 2014 : Sold out en 3 mois

Hellfest 2015 : Sold out en 2 mois

Hellfest 2016 : Sold out en 1 mois

Hellfest 2017 : Sold out en 10j

Hellfest 2018 : Sold out en 36h

Hellfest 2019 : Sold out en 1h30

Hellfest 2020 : *faites votre calcul*



N'allez pas croire que ma fierté de voir mon projet d'adolescent devenir ce qu'il est aujourd'hui, ne masque pas ma réelle tristesse d'entendre et de lire tous vos commentaires de déception et d'énervement. Si nous avions pu tous vous convier nous l'aurions fait avec grand plaisir !



Je veux toutefois éclaircir la situation. NON ! la moitié de la billetterie, ni même un quart, un douzième ou je ne sais quoi n'a pas été "raflé" par de mystérieux bots pilotés par les sites de revente de tickets dits de "second marché" tels que Viagogo, Stubhub ou autres.



Le succès du festival attire désormais des acheteurs individuels peu scrupuleux, voyant en lui, une bonne occasion de se faire de l'argent sur votre/notre dos. Ces revendeurs individuels placent ensuite ces billets sur différentes plateformes de revente dites de "second marché". Ces plateformes ne donnent évidemment aucune information quant à l'identité de ces revendeurs, ce qui rend le tracking de ces pass remis en vente extrêmement difficile.



Une loi francaise de 2012 interdit effectivement à quiconque de revendre des billets de spectacles ou autres de façon « habituelle », sans l'autorisation du producteur du dit spectacle. Nous devons donc faire face à cette subtilité et prouver la répétitivité de l'action. Mais comment prouver cela sans avoir les identités de ces revendeurs rapaces ? Les sites de plateformes nous cachent bien évidemment ces informations et c'est cela qui nous rend la tâche ardue...



Cependant, sachez que l'association vient en ce jour de déposer plainte contre ces sites, qui à défaut d'être considérés comme des revendeurs, sont au moins les complices de ces agissements en proposant aux revendeurs individuels d'être mis en relation avec de potentiels acheteurs. Des frais de « mise en relation » que nous appellerons des « frais de fraude » sont même facturés plus de 100€ par billets vendus ! Faisant passer les billets à plus de 500€ l'unité. la belle arnaque !



En espérant que les pouvoirs publics prennent conscience de ce véritable fléau, qui touche tour à tour, les organisateurs, les artistes et leur public. En attendant, la meilleure façon de contrer ces pratiques frauduleuses reste de ne pas tomber dans le panneau de ces arnaques, et de vous passer le mot, VIAGOGO et consorts "fuck off" !



Encore une fois et pour finir, je tiens à tous vous remercier pour votre confiance. Votre passion envers le festival n'a d'égal que votre motivation à en faire un événement irréprochable. Vos remarques quant à la mise en vente et à ses eventuelles améliorations pour les années futures ont été entendues. Ne doutez pas un seul instant de notre volonté d'améliorer ce qui peut l'être, mais gardez en tête que dorénavant l'obtention du ticket pour le hellfest sera sans doute de plus en plus ardue, et les heureux détenteurs de pass 2019 seront peut être les malheureux de 2020.



Nous assumons le fait d'être « victime de notre succès » mais pas celui d'être associés à ces fraudeurs que sont VIAGOGO, STUBHUB et autres !



Un grand merci à vous tous.



Ben Barbaud

Président et directeur de l'association Hellfest productions.



H311F357