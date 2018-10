Démarrée en 2015 avec I.A.B.F. et Still Hungry Still Angry, la campagne de réédition en vinyles des albums des Thugs touche à sa fin. Les deux dernières pièces manquantes, Electric troubles et Tout doit disparaître, initialement sorties en 1987 et 1999, seront ré-édités via Nineteen Something le 9 novembre. Plus d'infos prochainement...