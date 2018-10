Brain Damage a participé au projet ¡ Ya No Más ! regroupant des artistes colombiens tels que Jimena Angel, Macky Ruff & La Gaitana, Javier Fonseca, ou encore Kontentthug. Pour plus d'infos sur ce projet et pour visualiser le teaser vidéo, un petit click à la suite. Notez que l'artiste sera en concert le 10 novembre au Transbordeur à l'occasion du Télérama Dub Festival.

