Aeon Patronist et Mind Imperium seront en tournée en France et en Belgique du 31 octobre au 9 novembre à l'occasion de leurs nouvelles sorties. Retrouvez toutes les infos sur les comptes Facebook des groupes. [ plus d'infos ]

Intro Katadesmos Seeds from a burning land L'ineffable Through the paths of delusion

Le "The Way to Prosternation tour" passera par les villes suivantes:



02/11/2018 - Bordeaux (FR) - La Voûte

04/11/2018 - Rennes (FR) - Bar'Hic

05/11/2018 - Lille (FR) - Le Midland

06/11/2018 - Nancy (FR) - The Riveter

07/11/2018 - Paris (FR) - Le Cirque Electrique

08/11/2018 - Liège (BE) - péniche Légia

09/11/2018 - Lens (BE) - Titans Club