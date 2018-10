Dans le cadre de la sortie imminente du prochain Soulfly programmée pour le 19 octobre, Max Cavalera s'est confié au travers de cette vidéo (en anglais) sur ce qui le conduit à choisir quel riff composera un album de ses divers projets (Soulfy donc ou encore Cavalera Conspiracy, Killer Be Killed, etc.). [plus d'infos]