Dead Kennedys, The Clash, Burning Heads, Ramones, la Mano Negra ou Parabellum revus et corrigés à la sauce ska, cumbia, reggae ou dub, c'est ce qu'ont fait Karne Murta, Eskorzo, Le Peuple de l'Herbe, Che Sudaka ou encore Radici Nel Cemento et Zompa Family à travers la double compilation A tribute to punk sortie cet été en double CD et double LP. L'objet s'écoute aussi sur Bandcamp.

