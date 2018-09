JiBé (fondateur du duo April et plus récemment Farewell) a réalisé une web-série fantastique et musicale basée sur sa propre nouvelle Automne sortie chez Bookelis/Hachette Distribution il y a quelques mois. Le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube depuis quelques heures ! On y retrouve la chanteuse d'April, Flora ! [plus d'infos]