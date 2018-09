Ambiance, tel est le titre du deuxième album de nos voisins suisses d'Ølten. L'objet, dont la sortie est assurée en LP et en CD le 2 novembre, se précommande déjà via le BigCartel du label Hummus Records. On trouvera la fiche du disque ainsi que les prochaines dates (toutes en Suisse) de groupe ci-après.

