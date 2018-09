Apollo 77, Le Moloco et les Productions de l'Impossible se sont associés à la production du film de Jean-Philippe Putaud, Les disparus de la photo. Documentaire retraçant l'histoire de la scène rock, punk et hardcore de Montbéliard et ses environs entre 1995 et 2001, le film sera très bientôt disponible en double DVD. Une release-party de l'objet aura lieu à L'Antonnoir (Besançon) le 11 octobre à l'occasion des concerts de Moon, Prison Life et The Irradiates. Enfin, un teaser du film où une quarantaine d'intervenant-e-s prennent la parole est disponible sur Viméo.

