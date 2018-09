On avait appris que Chris Adler était écarté de scène depuis quelques dates de Lamb Of God. On sait désormais pourquoi. Il a subi un accident de moto en fin d'année dernière touchant notamment son épaule. Malgré la chirurgie qui lui a permis de reprendre rapidement, il s'avère qu'il a du subir un nouveau traitement pour aller mieux de façon pérenne. Il rassure ses fans en signifiant qu'il sera de retour très prochainement !

[ Chris Adler (Lamb Of God): Instagram ]