Les Smashing Pumpkins reviennent aux affaires sous le line-up presque original. A l'exception de D'Arcy Wretzky donc. Le groupe sort son nouvel album le 16 novembre via Napalm Records, Shiny and oh so bright, Vol. 1 / LP: No past. No future. No sun.. Il a été produit par Rick Rubin (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, SOAD , etc.). Un nouveau morceau, après "Solara", a été dévoilé pour accompagner l'annonce de cette sortie. C'est dans la suite et ça s'appelle "Silvery sometimes (Ghosts)". [plus d'infos]