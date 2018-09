Holy hell, nouvel album d'Architects, sortira le 9 novembre chez Epitaph (Every Time I Die Converge, The Ghost Inside, etc.). Il s'agira du premier album du groupe depuis le décès tragique des suites d'un cancer de Tom Searle survenu en août 2016. Une tournée démarrera à partir de décembre et qui se poursuivra début 2019 avec deux dates françaises : le 22 janvier à Lyon au Transbordeur et le 27 à Paris à L'Olympia. Un morceau est évidemment de la partie pour l'annonce de cette sortie avec "Hereafter" à la suite. [plus d'infos]