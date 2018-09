Consécutivement au départ de Cyril nous vous annonçons également le départ de Fabrice du groupe. La volonté de pousser le projet au plus loin jusqu'à peut être imposer trop de sacrifices et en demander parfois trop à ses membres nous aura amené à se retrouver séparé des deux guitaristes originaux, ce qui n'enlève en rien à leur mérite, leurs efforts et tous les moments vécus au fil de ces 5 années actives pour Lessen.

Inutile de préciser qu'il n'y a rien de personnel dans cette évolution du line-up et que l'histoire du groupe sera marquée à jamais par leur présence.

Nous estimons, peut être à tort, qu'il en sera mieux pour le projet musical de prendre ce chemin, l'avenir nous le dira mais quoi qu'il en soit nous souhaitons le meilleur à chacun et tenterons d'aller toujours plus loin avec ce projet.