L'ensemble des titres de Zero Gain, actuellement sortis sur disques vinyles et sur cassette, seront rassemblés sur un seul et unique CD. L'objet, intitulé Modern blues. The first five years, va paraître à la fin du mois chez Twenty Something et contiendra les 24 pistes contenus sur Slow thinking, Another sountrack to the social war, Going nowhere EP et le split partagé avec Torino. [plus d'infos]