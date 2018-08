[-] Re: octobre chargé pour Morello

Tom Morello (Rage Against The Machine, Prophets Of Rage...) enregistre une reprise d'AC/DC ("Dirty deeds done dirt cheap") pour une compilation fêtant l'anniversaire du label Appleseed Recordings. Sa version de "This land is your land" (reprise avec The Nightwatchman) sera aussi de la partie, la sortie est pour octobre soit à peu près en même temps que son album "solo".