Death Valley Girls sortira le 5 octobre son troisième album intitulé Darkness rains sur les labels Suicide Squeeze et Differ-ant. Le clip de "Disaster (Is What We're After)" est sorti il y a quelques jours avec Iggy Pop en guest parodiant la vidéo "Andy Warhol Eating a Hamburger". Ça se regarde à la suite ! [plus d'infos]