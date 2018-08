En marge de leurs side-projects du moment Powerflo et Prophets of Rage, les deux rappeurs Sen Dog et B-Real ont trouvé le temps de composer un nouvel album de Cypress Hill. Le successeur de Rise up portera le nom de Elephants on acid et sortira le 28 septembre. Un premier morceau est déjà dispo avec "Band of gypsies". [plus d'infos]