Dave Grohl (Foo Fighters, Probot, Them Crooked Vultures, feu-Nirvana) va sortir le 10 août un nouveau documentaire en deux parties intitulé Play. Il a composé pour l'occasion l'ensemble des parties de chaque instruments (guitar, basse, guitares...) et a pour vocation de promouvoir l'éveil musical. Un teaser est dispo. [plus d'infos]