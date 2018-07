"Mon aventure de 6 ans avec Lessen se termine ici.

Beaucoup d'éléments entrent en compte dans cette décision : humains, musicaux, professionnels. Mon niveau de motivation a chuté petit à petit avec les différents changements de membres depuis la sortie du deuxième album en 2016, et est devenu incompatible avec la poursuite du projet.

Même si Lessen a toujours essayé de faire les choses du mieux possible pour avancer, le coté fun a toujours été un élément indissociable pour moi. Aujourd'hui (et depuis un bon moment, mine de rien) ça s'est estompé. Je laisse donc le groupe avancer sans moi. Il est donc temps de revenir aux bases du truc : s'enfermer dans une salle avec des copains pour faire du bruit, rigoler, et essayer d'en tirer un truc potable pour le présenter à qui voudra.

Un immense MERCI à tous ceux qui nous permis de jouer, assos, orgas, salles, groupes. et de m'avoir donné la chance de faire cette petite centaine de dates diverses et variées, épiques, foireuses, improbables, inoubliables.

Merci à Ben pour son taf avec nous, ses bons conseils, sa patience, sa gentillesse. C'est aussi grâce à toi que j'ai ces deux CD à la maison qui resteront avec moi, et que je suis fier d'avoir composé.

Merci à Victor et son feu T3 pour ces road trips à faible vitesse dans les côtes. Désolé pour tout ce que je lui ai fait endurer.

Merci aux anciens membres du groupe et copains partis au fil du temps : Lambo, Fabrice et Audrey. On a quand même bien ri et bu.

Merci à tous les gens qui ont suivi Lessen depuis ses débuts au black sheep un soir de février 2013, et à tous les curieux qui se sont retrouvés par hasard devant nous aux 4 coins du pays.

Merci à tous ceux qui ont prêté une oreille à notre travail, à ceux qui à tous ceux qui ont transpiré dans nos pit, à ceux qui n'ont pas aimé mais qui ont essayé d'écouter, à ceux qui n'ont pas essayé d'écouter mais qui n'ont pas eu le choix, à tous les gens croisés au stand de merch avec qui on a pu échanger quelques mots, une tape dans la main ou un sourire.

Merci à tous les gens qui ont contribué à créer tous ces souvenirs, qui nous ont permis de pas être à la rue après les soirées de concert, qui nous ont sorti de galères, qui nous ont fait marrer à en chialer, qui ont trinqué avec nous plus que de raison, qui nous ont chouchouté ou balancé des grenades, qui nous ont aidé à porter un peu de matos en fin de soirée. la liste des « merci » est interminable, vous savez qui vous êtes, je ne peux pas tous vous citer mais vous n'êtes pas oubliés.

Bisous"