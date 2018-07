Saxophoniste des défunts Lucrate Milk et Bérurier Noir, puis ayant officié parmi les Washington Dead Cats, Masto sortira son album mastOctopus via SubZone et Archives de la Zone Mondiale le 07 septembre. "Danse macabre", extrait de celui-ci se découvre ci-dessous.

