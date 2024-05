Si tu es fan d'Ez3kiel et que chez ton disquaire préféré, tu tombes sur l'album de Zero Gr4vity, tu vas peut-être trouver certaines similitudes entre ces deux formations. D'abord les patronymes de ces deux groupes qui aiment à mélanger chiffres et lettres, ensuite l'artwork de l'artiste Yann Nguema d'Une très légère oscillation dont l'identité graphique fait écho aux superbes travaux des albums précédents des Tourangeaux, enfin, parce que ton disquaire a classé ce premier LP de Zero Gr4vity dans le bac "Electro Ambiant", pas loin de certains albums d'Ez3kiel. Mais comme tu es fan d'Ez3kiel, tu sais très bien que derrière Zero Gr4vity, il y a une seule personne, Johann Guillon, membre fondateur d'Ez3kiel, qui a souhaité développer un side-project, évidemment plus personnel, pour y proposer une longue et belle plage sonore, en apesanteur.



C'est effectivement autour de très légères oscillations que Johann Guillon va nous emmener durant cette heure musicale et les 12 variations qui la composent. Une plongée dans un océan sonore, des abysses aux bruits étouffés, des surfaces rythmées par les vagues. Car il y a un travail en lien avec la mer sur cet album, et les sensations procurées qui en découlent se rapprochent effectivement avec cette sensation que toute plongée entraine. Un calme apparent, une distorsion des sons mêlée aux fréquences naturelles des éléments, une myriade de bruits inconnus, inattendus, contrastés, au rythme toujours apaisant de beats étouffés. C'est donc un premier album électro-ambiant très personnel pour Johann Guillon aka Zero Gr4vity, pour lequel il ne s'autorise que deux featurings : le premier avec le folkeux Tereglio sur l'electro pop "The latch" ; le deuxième avec la chanteuse Jessica Martin-Maresco sur "Poison", cette dernière ayant également rejoint Ez3kiel pour leur dernier LP La mémoire du feu. Pour ce premier essai, hormis sur le titre "The dark passenger" qui se développe autour de beats plus agressifs et d'inspirations mécaniques voire industrielles, les 11 autres tracks t'invitent dans un univers à la fois subtil et léger, en suspension, d'une beauté naturelle et atmosphérique. Une ambiance parfaite.

Eric

Publié dans le Mag #58