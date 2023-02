Il aura fallu attendre quinze ans après leur première rencontre immortalisée sur disque pour que Zenzile et High Tone donnent une suite à leur premier opus. Le nouvel album coproduit par Jarring Effects et Black Dub prend la forme d'un CD qui regroupe les 10 mix version Zenzile, alors que le double vinyle met à l'honneur les mix d'High Tone. Deux salles, deux ambiances...



Les mêmes pistes, mais mixées de manières différentes par les deux groupes. Le disque a été conçu pendant la pandémie et la retranscription live à laquelle nous avons pu assister lors de leur passage parisien à l'Élysée Montmartre démontre que ces compositions avaient besoin de prendre toute leur ampleur sur scène. Les neufs musiciens de High Tone et Zenzile ont donné vie à un album extrêmement chaleureux et fait pour vous faire chalouper en live. Même les plus réfractaires à ce style de musique, dont je confesse faire partie, dodelinaient avec un chaloupement plus ou moins marqué lors de la prestation scénique de ce sound system. Les deux groupes fusionnés ont décidé d'enregistrer en live leurs morceaux ce qui leur a permis de laisser plus de place à l'improvisation lors de la session studio. Et cela se ressent parfaitement sur les enregistrements, tant sur la version CD que sur la version vinyle. La conception de ces titres en pleine pandémie les a poussés à se délaisser des modes d'enregistrements modernes pour retourner à l'analogique qui a pour effet de donner plus de chaleur et de rondeur au disque toute en lui conférant une sorte d'humanité qui tranche avec la période pandémique de sa conception. Comme si les deux groupes n'étaient pas suffisamment nombreux, ils ont convoqué les voix de Nai-Jah, Jolly Joseph (Dub Shepherds), Rod Taylor et Nazamba pour donner encore plus un coté familial au disque. Ces choix tournés vers des chanteurs live de sound system amplifient la chaleur qui ressort de l'album tout en lui donnant plus de relief tant sur CD et que sur vinyle.



Les collectionneurs apprécieront les deux mix. Chaque groupe étant reparti du studio pour poser sa patte sur les titres. Ceci donne deux visions différentes d'un même morceau. Dire que le dub est un style qui est maitrisé dans notre magazine serait un mensonge éhonté, mais dire que cet album a toute sa place dans nos discographies est la preuve que les bons disques s'écoutent même si vous n'êtes pas familiers du genre. Le titre "Dub revolution" résume le mieux ce disque : "this is a dub revolution / come mel me tell yuh musical education" pour conclure sur le "Good music mek di people dem rock". Effectivement, même les personnes les moins sensibles à ce style sont entrainés par cette vibe qui se consomme également dans un live enfumé. Ce n'est pas pour rien que Zentone sort un EP Zentone Live le 21 octobre 2022 toujours sur Jarring Effects et Black Dub, comme pour donner encore plus envie de les suivre sur la tournée.

JC Forestier