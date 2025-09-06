Nous nous retrouvons, une nouvelle fois, dans la superbe salle du Quai M pour profiter de son acoustique parfaite. Et pas pour n'importe quel groupe : Zeal And Ardor svp, rien que ça !

Dom Zly Revoir ce groupe sur une scène de cette qualité, c'est le top ! Sachant que le groupe ne consacrait que trois dates en France à sa tournée hexagonale : Paris, Toulouse et la Roche-sur-Yon ! Mesurez notre chance, les amis ! D'ailleurs, la salle affichait complet en ce lundi soir, et beaucoup de copains sont venus de Nantes. Ils ont découvert la salle du Quai M et comme nous, ont été envoûtés, au point de s'abonner à la programmation.



Mais commençons par le début avec Dom Zly qui assure la première partie de Zeal And Ardor. Dom Zly est un groupe de post-black metal polonais formé en 2017 qui propose une musique très noire, lourde, intense, combinée à des moments plus légers, plus aériens, très typiques du post-black. Le rythme peut se faire très lent et basculer dans une transe frénétique. Le tout accompagné de la voix très rauque de la chanteuse, presque caverneuse, mais toujours puissante. Dom Zly nous a délivré un set hypnotique, savamment entrecoupé de moments d'une rare violence. Belle découverte !



Puis, enfin, Zeal And Ardor est apparu sur scène. Les musiciens, le fabuleux chanteur Manuel Gagneux, accompagné de ses incroyables choristes ont déchaîné le public par leur simple présence. Le groupe semblait aussi étonné qu'un enfant heureux d'une belle surprise, de voir un public aussi nombreux, aussi enthousiaste dans cette petite ville de France, que nous de les voir ici. La voix envoûtante de Manuel a brisé le silence, les choristes se sont joints à la sienne, les musiciens les ont sublimés et la magie du black mâtiné de negro spiritual de Zeal And Ardor a opéré sur un public déjà conquis.



Zeal & Ardor Le set d'1h30 a filé en un éclair et m'a laissé le même goût de trop peu que lorsque je les écoute sur les shows trop courts des festivals. Leur set a été composé d'un savant mélange de l'ensemble de leurs albums, sans oublier en toute fin leur célèbre "Devil is fine". Si le groupe a laissé de côté leur touche vaudou du début, certainement pour ne pas s'enfermer dans un style trop limitatif, il a su créer sa propre voix, une atmosphère unique où des chants clairs et magnifiques subliment la violence et la noirceur instrumentale, tout en dénonçant les injustices sociales.



Zeal and Ardor est un peu né par hasard lorsque Manuel Gagneux postant sur un forum, a proposé aux utilisateurs de lui soumettre deux genres musicaux pour créer un style en moins d'une demi-heure. Il lui a été proposé de mélanger le black metal et la "musique nègre" en reprenant des éléments du black metal et du negro spiritual. Manuel Gagneux déclarera plus tard que son groupe répond à la question : "Que se serait-il passé si les esclaves noirs américains avaient choisi Satan plutôt que Jésus ?". Peu de temps après, en 2016, l'album Devil is fine est présenté comme l'un des meilleurs albums de metal de l'année par le magazine Rolling Stone. Et c'est ce groupe que nous avons eu l'immense plaisir de revoir dans la salle du Quai M de la Roche-sur-Yon et pour certains de découvrir en se prenant une grosse claque dans la tronche.

Merci à Zeal and Ardor d'être venus jusqu'à nous et à Frédéric du Quai M de nous l'offrir. Un grand merci à Verygroup pour leur invitation.

Photos : Nolive