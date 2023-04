Et oui, tu as bien lu : il s'avère que le Fenec migre, et se retrouve dans des concerts en dehors même de l'Union Européenne (merci Brexit). En fait, le Fenec a migré il y a bien longtemps : Pooly, le fondateur du webzine aux longues oreilles y vit depuis 2004, et moi-même depuis 2001. Ce concert était un événement majeur pour moi (la dernière recrue en date) qui rencontrait pour la toute première fois en chair et en poil le papa du W-Fenec. Il y avait aussi un troisième larron, mon pote Mathieu, qui m'a initié au webzine que l'on aime tant il y a maintenant plus de 20 ans (la claque qui fait mal).

Lake Malice Bref, ce fut donc à Londres que nous nous retrouvions pour aller (re)voir les américano-suisses de Zeal & Ardor, qui terminaient leur tournée anglaise à l'Electric Brixton, une salle d'une capacité de 1500 personnes. Pooly a déjà vu Z&A en juin dernier lorsqu'ils ouvraient alors pour Meshuggah, et moi seulement leur set du Hellfest sur Youtube... Ayant écrit la chronique de leur troisième album éponyme, qui pour moi est tout bonnement ma meilleure découverte metal de 2022, j'étais donc très impatient de voir la troupe de mes propres yeux sur scène.



La soirée commence tout d'abord avec un set d'une vingtaine de minutes de Lake Malice comme support. Le groupe anglais de metal alternatif créé en 2021 nous annonce qu'il jouait ce soir la plus grosse scène de sa jeune carrière. Il s'agit officiellement d'un duo, composé de la chanteuse Alice Guala et du guitariste Blake Cornwall, mais est bel et bien un quatuor sur scène. Le combo nous a livré une performance très énergétique qui puise son inspiration tant du new metal qu'à l'hyperpop, le tout baigné dans de nombreuses couches d'électronique. Le groupe a l'air relativement à son aise sur scène, ce n'est donc pas vraiment une surprise qu'ils aient le vent en poupe en ce moment, et apparaîtront même au Download Festival UK de 2023...



Zeal & Ardor Mais le groupe le plus attendu (en tout cas par votre humble serviteur), c'est Zeal & Ardor. Le chanteur/guitariste Manuel Gagneux annonce de suite que malheureusement les 2 choristes du groupe sont malades, et ne seront donc pas de la partie ce soir, ce sont des bandes qui s'occuperont des chœurs. C'est un format quatuor rock plus classique qui nous servira le menu ce soir. Au moins, le groupe a une excuse valable et justifiée pour l'usage tant controversé actuellement de bandes en live (c'est Sebastian Bach qui va encore avoir la diarrhée). Le groupe attaque par "Church burns" de leur dernier album, qui met tout de suite dans l'ambiance de ce (apparemment) black metal avant-gardiste. Le style est tellement perché que je ne pense pas que ce descriptif colle totalement au projet. Je vous renvoie ainsi à ma chronique du Mag #52. Mais une chose est sûre, le morceau monte bien en intensité, mais on n'est pas encore exposé aux cris bestiaux de Manuel. Cela dit, ces derniers ne se feront pas attendre bien longtemps, car ils arrivent direct au deuxième morceau, "Götterdammerung", également tiré de leur troisième album. Sur ce morceau, l'absence des choristes commencent déjà à se ressentir, cela dit, Gagneux assure parfaitement avec les bandes, preuve que ce groupe est super pro et bien rodé. Mais l'aspect un peu mystique des chœurs et le visuel un peu religieux qu'ils apportent se font tout de même regretter, car cela avait l'air de tout défoncer au Hellfest... Le groupe est clairement heureux d'être là, et est en grande forme. Manuel est très sympathique, et communique avec humour dans un anglais parfait entre les morceaux. La formation ne se prend pas trop au sérieux, mais la musique reste super bien jouée et les titres sont très bien écrits. Elle va continuer son set de 18 titres, tiré des 4 albums/EP du combo. Mais Zeal & Ardor, le dernier en date, aura naturellement le droit à plus d'exposition. Ce n'est pas un problème, l'album étant génial (tu as lu ma chronique, au fait ?).



Ce que cette expérience en live m'a fait découvrir, c'est l'aspect très rythmique de la musique de Z&A, avec des riffs metal bien saccadés envoyés efficacement dans nos tronches ébahies. Cela ne m'avait pas sauté aux oreilles à l'écoute des albums. Mais en live, avec un son moins produit, cette maîtrise rythmique est très en avant, bien plus à ce dont je m'attendais. Pour dire, ça m'a rappelé cette même sensation ressentie la première fois que j'ai vu Gojira en live il y a fort longtemps, ce qui m'a fait devenir fan de nos compatriotes. Le set se terminera encore sur deux titres de la dernière galette, "J-M-B" et "I caught you", morceaux assez lourds, qui fournissent un dernier électrochoc pour la fin de cette belle soirée.



Setlist :

Church burns / Götterdammerung / Ship on fire / Row row / Blood in the river / Grave digger's chant / Run / We can't be found / Tuskeegee / Feed the Machine / Golden liar / Death to the holy / Trust no one / Erase / Don't you dare / Devil is fine / J-M-B / I caught you

Un super souvenir, et je ne manquerais point de retourner voir Zeal & Ardor à leur prochain passage local.

Un grand merci à Roger Wessier de Replica Promotion et à Zeal & Ardor.

Photos : Pooly

Jérôme_tFb