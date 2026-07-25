Ce sont Stéph (au chant et aux machines) et Nico (batterie) qui prennent de leur temps pour répondre à nos questions sur ce nouveau projet. On évoque forcément leurs nombreux précédents groupes, dont Crown, mais également leur passion pour Lynch ou l'avenir proche.

On sait que Crown s'est terminé à cause de soucis avec le label, est-ce que vous considérez Your Inland Empire comme un nouveau départ ou une aventure qui se poursuit ?

Steph : Un peu des deux. Cet album est dans la continuité du dernier album que l'on a sorti avec Crown.



Avant Your Inland Empire, vous avez évolué dans de nombreux autres projets. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris ?

Nico : Je dirais que plus que les qualités musicales pures, qui sont très importantes, la complémentarité des musiciens et les qualités humaines sont indispensables pour avancer. La vision d'un projet fort et original aussi... pour ça on peut faire confiance à Steph et David...



Quel est le projet d'un autre membre du groupe que vous préférez ?

Nico : Y Front, le premier gros projet de David, reste une référence pour son côté précurseur dans le domaine hybride machines/guitares, electro rock... mais je garde un petit faible pour Me As the Devil , le projet de Marc, même si je suis pas tout à fait objectif vu que je joue dans ce groupe...

Steph : Pareil pour moi, Y Front, et évidemment Me As The Devil .



Créer un nouveau groupe et recommencer plein de trucs, c'est quelque chose de lassant ou d'excitant ?

Steph : C'est excitant, mais cela demande aussi énormément d'énergie et de sacrifices. Et repartir de zéro n'est pas chose aisée, spécialement dans une période ou le business de la musique a totalement changé.



Le nom du groupe est lié à Lynch, il y a le côté cinématographique, mais c'était aussi un passionné de musique. Quel lien peut-on faire entre votre album et son univers ?

Steph : Effectivement, je suis un fan absolu, les films comme "Blue velvet", "Sailor et Lula" m'avaient déjà bien marqué, mais c'est avec "Twin Peaks" et "Lost Highway" que je suis vraiment devenu accro à son univers. Notre univers est très empreint de son influence, j'ai toujours admiré ses bandes sons très cinématiques, le choix de ses artistes aussi. Notre album est comme un trip, un rêve éveillé, entre noirceur et lumière avec énormément de contrastes, de l'inattendu aussi. Ce n'est pas un album concept loin de là, mais c'est un voyage dans sa totalité.



Dans ma chronique, j'évoque une certaine forme d'hypnose, de fascination par ce qu'on observe avec la possibilité de découvrir de nouvelles choses à chaque écoute, ça vous va ?

Steph : Oui totalement, on a énormément bossé sur la prod, aucun détail n'est laissé au hasard. On a travaillé sur les textures et les ambiances, pour chaque instrument. Le boulot de prod que David a abattu sur cet album est incommensurable. Personnellement, je me lasse vite d'un album dont chaque morceau se ressemble tant dans l'écriture que dans la prod. On est évidemment fortement inspirés par Trent Reznor et son obsession pour le détail. Je pourrais aussi parler de Trentemøller, Apparat, Moderat, The Haxan Cloak, Boards Of Canada, Aphex Twin...



C'est un truc qui vous plaît de mettre des détails difficiles à percevoir ?

Steph : Oui évidemment, cela permet effectivement à chaque écoute de presque redécouvrir un morceau ou plusieurs, car l'oreille humaine va se focaliser sur certains détails qui vont te donner une perception différente dans ce voyage. C'est quasi de la psycho acoustique (rires).



On peut avoir un "secret" de fabrication ou un micro élément qu'on aurait peut-être pas repéré ?

Steph : Certaines guitares sonnent comme des synths et certains synths comme des guitares par exemple. Je te laisse essayer de les deviner... Tout cela fabriqué avec des procédés assez novateurs dont David a le secret...



Si vous deviez mettre votre musique sur l'une de ses productions, ce serait laquelle ?

Steph : "Twin Peaks" !



Vous vous connaissez tous très bien, ça aide pour composer ?

Nico : Le fait qu'on se connaisse depuis longtemps et qu'on ait beaucoup joué ensemble, y compris dans des projets antérieurs, facilite grandement les choses... on se connait par cœur... Your Inland Empire c'est un peu l'équipe idéale, le projet fort dans lequel on se retrouve. Après, concernant la compo, cela vient au départ de Steph puis cela passe dans les mains expertes de David... mais chacun rajoute sa pierre à l'édifice pour arriver au résultat final.

Steph : C'est un énorme avantage car on peut avancer assez rapidement. David, Marc et Nico sont d'excellents musiciens, bien meilleurs que moi, chacun apporte sa couleur.



D'ailleurs, vous bossez ensemble en répét', ou chacun séparément, et vous assemblez les différentes idées ensuite ?

Steph : On bosse chacun séparément, puis on se retrouve tous les 4, on teste les morceaux, on travaille le son, la setlist, on avise selon notre ressenti.



Le fait de pouvoir enregistrer vous-même vous permet de peaufiner les morceaux dans le détail, à quel moment, vous vous dites « Stop, il faut qu'on arrête et on passe à un autre » ?

Steph : C'est une chance incroyable, mais en même temps ça peut devenir aussi très obsessionnel. On arrive au point final lorsque tout le monde est parfaitement satisfait, mais souvent on y revient encore et encore (rires).



Vous êtes du genre à tester 15 sons de guitare en studio, ou tout est prêt avant l'enregistrement ?

Steph : David expérimente énormément et son expertise en "tone" de guitares est incroyable. Je lui donne en général une idée de son que j'aimerais, puis il bosse d'arrache-pied pour trouver le son, la texture adéquate, avec parfois plusieurs amplis, pédales...



Quid d'une tournée ?

Steph : Rien pour le moment. Tout est extrêmement saturé, même en ayant un tourneur. On espère quelques dates cet automne. En attendant, on va bosser le set live au millimètre.



Vous prévoyez un dispositif spécial de lumières ou de vidéos ?

Steph : On aimerait évidemment, mais c'est un budget que pour le moment nous n'avons pas. J'ai quelques idées mais à définir précisément.



Si vous pouviez être support-tour de n'importe qui, ce serait qui ?

Steph : Health, par exemple... et pour rester dans le réaliste...

Merci aux Your Inland Empire ainsi qu'à Sébastien chez Season of Mist.

Photos : Jennifer Brachet