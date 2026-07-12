Si on veut rapidement présenter Your Inland Empire, il suffit de dire que c'est la suite de Crown ! À cause de soucis avec leur label, le groupe s'est séparé après le bien nommé The end of all things (2021), mais comme Stéphane, David, Marc et Nicolas jouent ensemble ou dans différents groupes très proches depuis une vingtaine d'années, il n'est pas plus facile de les "séparer" que de faire la liste des projets auxquels ils ont participé (Coverage, Hollow Corp., Shelob, LTNO, Mumbai Queen, Stellar Temple, Y Front, Skull, M.A.D. , Nic-U et j'en oublie forcément...). Les revoici ensemble avec Your Inland Empire et le même goût pour les atmosphères rock/indus plutôt dark.



Avec une telle équipe, pas étonnant d'avoir un gros travail sur les machines, le son des guitares, les rythmes, et pour relier le tout et traverser ces états en gardant un fil directeur, on trouve un chant aussi homogène que captivant. Si le groupe se montre au premier abord assez posé ("Scars") avec une volonté de se présenter humblement et de partager des souffrances, il en vient vite sur un terrain plus dynamique et électro ("There is no me"). Ce sont les deux grandes directions suivies. D'un côté donc, un aspect mélodieux indéniable, le quatuor ne cachant pas son admiration pour Depeche Mode (et "Grinding" nous le signale au cas où), il met en avant une ambiance qui ne cherche pas la vitesse, qui se montre lancinante ("Silver knife") tout y intégrant quelques pointes de noirceur, de la pesanteur et une dose d'acidité ("Chemicals", "Venom"). Et de l'autre, une forme d'agressivité qui passe surtout par les instrus ("Edge of perfection" qui rappelle les Young Gods ), des bidouillages qui laissent une sensation de malaise ("Undone") ou des résonances métalliques qui durcissent le ton ("Myself destruct"). Habitué à une musique industrielle qui remonte d'une cave, Your inland empire peut aussi surprendre par moments avec des samples et des sonorités très lumineuses ("Sulfur" ou "I'll be your night" dont la partie électro apporte un aspect french touch).



Forcément inspiré par David Lynch (qui a sorti un film du presque même nom), les Alsaciens explorent comme l'Américain la détresse confrontée à un monde pas toujours réceptif. Bien moins fou que le réalisateur, leur propos est plus simple à suivre mais tout comme lui, bien qu'on ne comprenne pas toujours tout, on est hypnotisé par l'objet artistique et à chaque nouvelle plongée, on découvre des détails qui nous avaient échappés, détails qui sont peut-être, ou peut-être pas, des clés pour résoudre l'énigme.

Oli

Publié dans le Mag #70