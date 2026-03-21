L'Aéronef est en mode club ce soir, à savoir une plus petite scène sous le balcon, face à la "grande scène", une disposition plus intimiste et un tarif ultra abordable (8 € !) pour découvrir le nouveau set de The Young Gods. On a beau être en semaine et il peut faire un temps dégueulasse, peu importe, c'est complet !

the Young Gods Une salle remplie pour un show, ça ne doit pas arriver souvent à Das Kinn, un mec qui mixe, "chante" et danse mais est bien seul, autant sur scène que dans son délire. C'est une sorte d'electro old school déclamée en allemand. C'est pas évident de se mettre dedans, surtout qu'il a aussi du mal avec l'anglais, donc en termes de communication, c'est pas simple... Il y a 40 ans, ça aurait certainement cartonné, là, ça aurait pu rester dans les cartons, j'ai rarement vu un truc aussi pénible... Après 45 très très longues minutes, le gaillard récupère quelques applaudissements polis. C'est vraiment dommage de ne pas avoir su proposer une première partie davantage dans l'esprit des Suisses. Sur d'autres dates, la présence d'Elie Zoé ou d'Arnaud Fournier semble bien plus cohérente, j'aurais largement préféré découvrir Cloé du Trèfle en live. Sample, guitare et poésie auraient alors été les dénominateurs communs de la soirée.



the Young Gods Le trio prend possession de la scène, s'installant chacun à leur place, ils forment un triangle certainement équilatéral puisque l'équilibre entre la force de la guitare, les sonorités de la machine et la puissance de la batterie est une des signatures de The Young Gods. Cette tournée suit la sortie d'Appear disappear et ceux qui sont venus en étant plus que fans, comme moi, n'ont pas fait le voyage pour rien. Car il tient, en effet, une grande place dans le set, seul "Tu en ami du temps" ne viendra pas. Le concert débute d'ailleurs comme l'opus avec "Appear disappear" et "Systemized", le groupe est au cœur d'un dispositif lumineux fait de barres de néons/LED qui offrent une multitude de possibilités dans les couleurs et les mouvements comme sur cet effet "cyclone" sur le deuxième titre (joué sans guitare) quand les lights semblent tournoyer sur scène. Pour "Hey amour", c'est un défilé de rouge, très chaud, qui vient appuyer les paroles de Franz tandis que sur "Blackwater", les néons blancs semblent alourdir les puissants riffs qui ponctuent les phrases musicales. Premier titre à évoquer le passé, "All my skin standing" (issu de Data mirage tangram) laisse le temps aux instruments de jouer sur les atmosphères et prépare le décor pour "She rains" dénué de batterie et de guitare. Comme la mer monte et descend, les couleurs d'"Intertidal" alternent le chaud et le froid, le public, lui, reste chaud et profite d'un son soigné, de la proximité avec le groupe qui, très humble, ne cesse de le remercier. S'il est trop tôt pour évoquer la portée d'Appear disappear (ô combien excellent, faut-il le rappeler), chacun sait que T.V. sky est un album essentiel de la décennie 90', 4 titres en sont donnés, "The night dance" (et ses pas de danse) et "Gasoline man" ravissent un peu plus les Lillois qui hurlent leur plaisir d'entendre ces vieux morceaux cultes. Pas de guitare non plus sur "Mes yeux de tous" et un gros son de basse... venu des machines gérées par Cesare, on apprécie alors un peu plus le travail sur les arrangements et les rythmiques. Franz reprend la 6 cordes pour terminer le show avec "Blue me away" et "Shine that drone", c'est mon morceau préféré et les Suisses ont compris son potentiel, le plaçant à la fin du concert, sur des lumières qui ne sont plus que blanches, on trépigne, le groupe délaisse ses instruments sans en couper le son, vient saluer et en remet une couche (bien aidé par l'énorme ligne de basse). Le temps avant le rappel n'est pas bien long, il faut dire que The Young Gods a prévu de ne pas s'éclipser trop rapidement. Le tube "Skinflowers" emplit l'air de l'Aéronef, Franz joue avec un projecteur plutôt qu'avec sa gratte puis une autre oldie, "L'amourir" venue de L'eau rouge, amène davantage de poésie avant de nous abandonner avec "Off the radar", la détresse que laisse un amour qui rejoint l'éternité peut nous laisser croire que cette fois-ci, le concert est terminé... Mais non, le trio, acclamé, remonte sur scène pour "Did you miss me" dont le rythme et le style ne collent plus vraiment avec l'ambiance d'Appear disappear, mais fait aussi partie de l'œuvre intemporelle des Dieux lorsqu'ils étaient Jeunes.

Merci à Jean-Philippe Béraud (Martingale).

Photos : Oli