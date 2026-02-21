Auteur, compositeur, chanteur des Young Gods , Franz nous a accordé une partie d'une de ses soirées de la mi septembre pour revenir sur la création d'Appear disappear et évoquer, entre autres, la grosse tournée européenne que le trio s'apprête à débuter.

The Young Gods Alors, est-ce que ce nouvel album ne serait pas votre meilleur album ?

Oh, alors ça, c'est pas à moi de te le dire, non ? J'en sais rien. Franchement, tous les derniers albums sont les meilleurs albums, en fait.

Oui, c'est ce que les groupes disent.

Quand tu fais un album, tu donnes le mieux que tu peux, puis ça correspond à toi au moment où tu le fais. Donc, tu ne peux faire que le meilleur album. C'est plutôt aux gens qui ont du recul qu'il faut demander ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il te plaît bien...



Oui, oui, j'aime beaucoup. Par contre, au moment de l'enregistrement ou de la composition, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui se passe, on se dit que ce n'est pas comme les autres...

Difficile à dire. Franchement, comme je viens de te dire, tu donnes de toute façon le meilleur de toi, voilà. Je me répète un peu. Ça correspond à la période dans laquelle tu vis, donc forcément, c'est plus actuel, donc ça te tient beaucoup plus à cœur. Je ne veux pas dire qu'il y a des chansons qu'on a écrites dans le passé qui nous touchent encore, ça c'est sûr, mais... Comment dire ? Oui, c'est notre meilleur album (sourire).

On te posera la question dans quelques années.

Voilà, exactement, tu me reposeras la question.



Je le trouve vraiment excellent. En fait, on retrouve tout ce qu'apportent les Young Gods d'habitude, avec un super équilibre. Est-ce que vous avez travaillé très longtemps sur les compositions ? Ou c'est venu naturellement ?

On a commencé pendant le COVID. Et puis, c'était juste des idées qu'on s'envoyait. Au début, on était assez protocolaires avec tout ça. Donc ça veut dire 2020, mais c'était vraiment que des bouts d'idées. En 2021, on a commencé à se voir pour travailler dessus. Et il est sorti en 2025, ça fait 4 ans, c'est quand même long, oui. Alors... Il y a eu un décès entre deux... le décès de ma femme, ça m'a coupé un peu la chique. En fait, je voulais tout changer, ça m'avait laissé sans voix, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux où j'avais fait déjà les vocaux, mais je voulais tous les changer. Il y en a qui étaient à moitié faits. Notre objectif, c'est toujours de faire des maquettes aussi bonnes qu'on peut pour après décider si on se lance à la production nous-mêmes ou si on demande une oreille externe, de l'aide à quelqu'un. Et là, on avait maquetté tout l'album, je dirais quasiment début 2024. C'était quasi fini en mars. Et puis, les gens avec qui on voulait bosser n'étaient pas dispo ou trop chers. Puis on s'est dit, on le fait un peu à l'ancienne, on se lance nous-mêmes, on y va en ayant confiance en ce qu'on a appris aussi avec les années. Et c'était prêt en septembre 2024. C'était enregistré, mixé, masterisé. On a attendu jusqu'en juin 2025 pour une histoire d'organisation car ça ne sert à rien de sortir un album dans certaines périodes, d'après les maisons de disques. Là, on laisse nos amis professionnels un peu décider quand c'est bien, combien de temps ils ont besoin pour mettre le truc en place, travailler la chose, préparer la tournée, coordonner tout ça. C'est 3-4 ans quand même. Tu as le temps d'avoir un peu de recul quand tu fais ça comme ça. Mais voilà, que dire... Il y a des morceaux qui sont plus spontanés que d'autres, notamment "Blue me away" qui a été fait en dernier. Il y en a qui ont pris plus de temps comme "Mes yeux de tous". C'est un peu notre rythme. C'est toujours 3-4 ans, finalement. Entre deux, on a sorti aussi notre version d' In C de Terry Riley. Donc ça, ça nous a aussi un peu détournés. Pour moi, c'était quelque chose de bien parce que justement, c'était une pièce instrumentale. On a commencé à tourner en 2023. On l'a sorti en septembre 2022 et ça a commencé un petit peu à intéresser des clubs. C'est pas du Young Gods comme on l'attend, mais c'est quand même assez intéressant. On a fait des tournées plus petites et des collaborations, donc ça nous a aussi un petit peu pris du temps. On a donné la possibilité à cet album, In C, d'avoir une vie. Et puis pour moi, ça m'arrangeait parce que j'étais pas du tout dans le mood d'arriver à mettre de l'énergie pour finir Appear disappear.



Le son que vous avez fait vous-même est aussi excellent. Le seul truc qui me déçoit un peu, c'est l'artwork. C'est une création artisanale de Wapiko ou c'est quelque chose qui est généré par l'IA?

Non, c'est artisanal. Ce sont des plaques de verre qu'on a brisées nous-mêmes pour essayer de choper le logo du groupe et puis le logo des trois bonshommes à l'arrière. Et c'est vraiment un peu à l'ancienne, dans le sens où c'est nous qui avions pété la pierre ou fait les premières pochettes puis on s'est dit on fait la même chose avec celle-là. Après, l'artwork, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la finition. J'ai l'impression que ça aurait pu être un petit peu plus pensé par rapport à la qualité du carton ou d'un vernis ou un truc comme ça. Mais on a oublié comment on fait des vinyles. Mais, j'aime bien cette idée de verre pété parce que ça correspond un peu à comment est l'album en fait. Tu ne sais pas si c'est des impacts de balles, tu ne sais pas si elles vont vers les gens ou elles vont vers l'album. Tu ne sais pas trop et en même temps, il y a une espèce d'urgence. Moi, je l'aime bien l'artwork. J'aime bien surtout l'arrière, les trois bonshommes éclatés dans le verre. Je les trouve super.

Je croyais que c'était une IA qui l'avait généré.

Non, non, non.



J'ai une question en fait... l'IA pour assister à la création musicale, c'est une hérésie ou ça peut être une ouverture, un nouvel outil, quelque chose qu'il faudra peut-être travailler dans le futur ?

Écoute, nous, on a toujours été assez avant-gardistes, influencés. Le sampling, c'était déjà décrié à nos débuts. C'est un peu l'IA de l'époque, « Ce n'est pas de la musique. Ils ne font pas eux-mêmes les guitares, etc...» Maintenant, tout le monde s'en fout. Moins tu fais toi-même, plus le monde est content. C'est quand même une technologie du moment. Personnellement, pour l'instant, l'IA, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le processus. J'adore passer du temps à trouver des manières de créer des sons. Comme je suis un peu un sound freak, tu peux dire que l'IA va me proposer plein de machins. J'ai du plaisir à être créatif, mais pas avec un prompt. Je préfère me faire surprendre par des choses que j'essaie de mettre en place moi-même, ou que je joue, ou que je sample, ou que j'essaie sur des outils, tout est bienvenue. Pour l'instant, l'IA, pour moi, au niveau purement créatif, ça m'enlève cette partie de plaisir du processus, de recherche. C'est un peu beaucoup sur un plateau. Après, si tu es à fond là-dedans, je pense que tu peux trouver tout à fait ton chemin pour trouver ça créatif. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi quelque part un peu de conscience écologique. L'IA, c'est tellement gourmand en ressources, en eau, pour refroidir ces hangars de serveurs qui sont là pour te traduire un truc où tu as la flemme de réfléchir deux secondes parce que tu sais toi-même le mot que tu cherches en anglais ou en allemand et tu n'as plus envie de sortir ton dictionnaire parce que ça t'emmerde. C'est tout ce côté de praticité, de confort, de commodité. Je ne veux pas être juge. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'utilise pas. Enfin, attention, parce qu'en fait, on est tous en train d'utiliser sans même le vouloir. Les algorithmes sont partout, ils sont dans ton téléphone. C'est une espèce d'hégémonie. Maintenant, tu ouvres ton WhatsApp, tu dois faire gaffe de ne pas demander à l'IA quand tu cherches un contact. Moi, ça m'énerve, ça m'horripile. Je trouve qu'on est en train d'accepter ce truc... De toute façon, c'est qu'une histoire de pognon et c'est une histoire de pouvoir. Je suis plutôt dans une tendance à aller vers le moins que vers le plus. C'est perso.



Dans les nouveaux morceaux, il y en a un que j'adore encore plus que les autres, c'est "Shine that drone". J'en connais le sujet, mais qu'est-ce qui a déclenché son écriture ?

Qu'est-ce qui a déclenché son écriture ? C'est une expo que j'avais vue à Zurich dans la Kunsthalle, un gars qui simulait en installation des nuages de poussière. Je ne sais plus où ça se situait, mais c'était des gens qui dansaient sur la terre battue pour faire des nuages de poussière. Je trouvais ça très beau et je me suis dit que c'était très inspirant par rapport au fait que tu peux faire peu de choses pour brouiller les drones et si tu fais suffisamment de poussière tu vas pouvoir effacer ou rendre plus flou l'effet de surveillance. C'est un peu parti de là. Après, ça parle de surveillance en général. Oui, c'est effectivement une chanson anti-drone. À part ça, de nouveau, on peut faire des belles choses avec n'importe quel outil, mais quand ça devient de la surveillance et de la délégation pour essayer de se non-responsabiliser par rapport à la destruction qu'on est en train de mener en tant que pilote de drone, je trouve que ça doit pas exister. En tout cas, dans un but guerrier, un but de destruction, c'est ça le problème, c'est que souvent on est confronté... En tout cas, ce qui me concerne, c'est que de nouveau, tout se développe par l'armement de pointe et ce sont des outils qu'on présente comme des progrès qui peuvent l'être pour sauver des vies... C'est toujours un peu un double tranchant ou un double but. Par exemple, l'usage qu'en font les indigènes amazoniens pour voir quand se rapprochent ceux qui abattent les arbres, ce sont des bonnes choses, des choses positives. Mais d'une manière générale, on commence à être saturé de surveillance, de caméras, de machins. Effectivement, c'est une chanson anti-drone.



The Young Gods Et de façon plus générale, il y a beaucoup de sujets politiques dans l'album et c'est difficile d'en faire des sujets poétiques.

Poétiquement correct, comme on pourrait dire.

Il y a des univers qu'on ne pourrait pas facilement mélanger et à chaque fois, t'arrives à écrire des textes très poétiques avec des vrais messages politiques.

Si tu veux, je pense que la poésie, c'est une manière de réagir et d'arriver à transcender cette espèce d'oppression. Alors, tu prends "Shine that drone" ou "Mes yeux de tous", ça parle un peu du même sujet. Oui, je pense que t'arrives plus à ouvrir les yeux des gens en suggérant des choses d'une manière imagée, d'une manière poétique, qu'en balançant des slogans ou en étant hyper frontal. La musique est frontale, on est d'accord, mais je pense que la manière de chanter et les textes font que finalement, j'ai l'impression qu'il y a des messages qui passent beaucoup mieux que si c'était juste du "je suis pas content", "c'est de la merde", etc. Tu vois ce que je veux dire ? Pour caricaturer. Moi, ça me touche beaucoup quand justement il y a un équilibre entre les sons, les rythmes, les images créées par les mots. J'ai l'impression que ça rentre plus facilement dans l'âme parce que ça rentre plus facilement en vibration, en résonance avec le cœur et l'âme des gens. C'est là qu'on peut être utile, de montrer qu'il y a des manières de réagir, de partager des sentiments et des émotions qui vont plus dans des valeurs qui sont proches des droits humains, de l'amour... des choses assez bateau. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ouvertement de nos jours. Moi, j'étais punk quand j'étais ado. Même si on critiquait les hippies et tout ça, c'était plutôt par réaction pour essayer de faire bouger les choses que sur le message fondamental. Dans le sens où je suis pour qu'on soit unis dans certains combats parce que je trouve qu'ils sont très importants de nos jours. Il ne faut pas baisser les bras. On a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à défendre. Le titre de travail de l'album, c'était "anticapituliste". J'ai beaucoup d'amis qui sont là et qui ne peuvent plus rien faire. Ils sont déjà prêts à accepter la fin du monde. Pourquoi peut-on accepter la fin du monde ? On ne peut même pas accepter qu'on change de système ? Ou qu'on se pose la question d'un monde différent qui soit moins capitaliste ? On peut envisager la fin du monde, mais on ne peut pas envisager la fin d'un système ? Pourquoi est-ce qu'on en est à un point de défaitisme aussi énorme ? Je pense que c'est un album positif parce qu'il amène une énergie par rapport à ça. Quand tu écoutes cet album, tu te dis que ça te botte les fesses. Tu ne vas pas tomber dans le panneau de la victime ou de te déprimer parce que ce monde-là me dépasse et ne correspond plus à mes valeurs. Il y a de ça là-dedans. C'est sûr.



Ce message pourrait aussi passer par des clips. Pour l'instant, il y a juste une lyric vidéo qui est sympathique, mais ce n'est pas un vrai film.

J'en ai parlé à la maison de disques... Les clips, ça coûte presque le même budget qu'un album. Je n'arrive pas à convaincre les gens qui me disent que personne ne regarde des clips. Tu peux juste faire quoi avec un clip ? Les gens me répondent : « le mettre sur YouTube». Je ne suis pas convaincu parce que je suis assez vieille école. Après, il faut trouver la bonne personne aussi parce qu'autant on maîtrise un peu notre son, mais au niveau des clips, on n'est pas là. On peut se référer à des réalisateurs de clips qui font du bon boulot, mais souvent, ce sont des choses qui coûtent assez cher.



Cet été, on ne vous a pas beaucoup vu en festival. Vous n'étiez pas disponibles ou les programmateurs ont raté un truc ?

Comme l'album est sorti en juin, c'était trop court pour les programmateurs et maintenant, les festivals font leur programmation presque un an en avance.



On n'a pas besoin de savoir quel album sort. Le nom Young Gods doit suffire, non ?

Non. Après In C, les gens se posaient pas mal de questions. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? On avait quelques offres, mais on s'est dit qu'il vallait mieux attendre pour faire la tournée et voir s'il y a d'autres festivals. On en a fait très peu. Il y a deux semaines, c'était le coup d'envoi. On espère plutôt faire ça pour l'année prochaine. Il faut du temps pour assimiler un album. Il y a beaucoup de choses qui sortent et beaucoup de groupes qui existent. On espère avoir des bonnes surprises à l'été 2026.



Vous allez partir dans quelques jours pour une tournée européenne. Il y a déjà pas mal de salles qui ont vendu tous leurs ticket. Il y aura un dispositif scénique particulier ? J'ai l'impression d'avoir vu des jeux de lumières sur quelques images de la première date en Suisse.

Oui, on a un nouveau light show. Avant, la tournée Data mirage était beaucoup avec des projections de textures, des projections vidéo. Là, on est revenu à quelque chose de plus basique. On a un magicien qui fait de la récup. Il a trouvé dans une benne des structures de néon qu'il a bricolées avec des LEDs. Il en a fait tout un truc. C'est super. C'est assez portable et pratique. La tournée va être avec ce light show.



Vous avez joué pratiquement tous vos nouveaux titres ? Sur la liste que j'ai vue, il n'y a que deux morceaux qui n'étaient pas joués.

"Tu en ami du temps" qu'on n'arrive pas encore à placer dans le set. Il y a aussi "Off the radar", ce sont deux morceaux qui n'entrent pas dans la dynamique du set pour l'instant. Je pense qu'on va les jouer en rappel. Là, on se voit les prochains jours pour voir ce qu'a donné le concert, pour l'analyser et voir s'il faut changer la setlist. Celle que tu as vue, c'était celle du festival. Au festival, tu joues un peu moins longtemps.



The Young Gods Comment le public a réagi à ces titres en live ?

C'était bien, franchement. Ça s'est bien passé. C'est un set assez énervé, les gens découvrent beaucoup de choses en peu de temps. Tant que l'album commence à avoir fait son petit bout de chemin, je crois que ça va bien le faire. Ça va être super, franchement. Il y a une bonne vibe.



Vous n'avez pas joué "Skinflowers" ou "Envoyé" qui sont des morceaux qu'on pensait à jamais dans la setlist des Young Gods. C'était difficile de ne pas les préparer pour ce concert-là ?

On a essayé de mettre "Skinflowers". On s'est dit, gardons-le pour la fin. "Skinflowers", ça fait vraiment le tube que tout le monde aimerait entendre et qu'on joue à la fin. On l'a quand même fait à la fin. Il n'était pas écrit sur la setlist. Dans ce set-là, il paraissait hyper lent. Il prenait du poids. "Kissing the sun", par contre, on ne va pas le faire sur cette tournée. On l'a beaucoup joué depuis que Cesare a rejoint le groupe et avant aussi. "Tear up the red sky", on s'est aussi posé la question. C'est une possibilité. On va décidé de tout ça dans les trois semaines qui viennent. "Envoyé", on le garde pour l'année prochaine, on a vraiment envie de jouer tout l'album, mais comme il fait 45 minutes, ça remplit déjà pas mal le temps du set. Mais l'année prochaine, si on fait des festivals et si on tourne encore un peu en fin d'année, on va plutôt faire un répertoire qui couvrirait presque un ou deux morceaux par album. On a ça en tête, d'essayer de faire une espèce de best-of. Si on y arrive.



Parmi les nombreuses dates qui arrivent, il y en a une que vous attendez un peu plus ?

Non. Je trouve que chaque pays a un public différent. Là où on sait qu'on a plus de facilités, c'est le Portugal, plus que l'Espagne. L'Angleterre aussi. Paris, c'est toujours génial. Lyon aussi. L'Allemagne, ça marche un peu moins, mais là, on va faire trois dates, dont deux dans des endroits qu'on n'a pas fait depuis longtemps.

Et il y a le "Frannz club" à Berlin !

J'ai vu ! Ça va être très drôle. Il y a Prague aussi, ça marche toujours très bien. Là, on va jusqu'à Helsinki, Stockholm. On se réjouit aussi, parce que ce sont des villes où on n'a pas joué depuis bien longtemps. Helsinki, c'est peut-être la fin des années 80. On n'a joué qu'une fois. Stockholm, on l'a fait, mais il y a 10-15 ans, je pense. Peut-être qu'on l'a fait à Data mirage. Ça fait déjà au moins six ans.



Vous avez le temps de faire un peu de tourisme ? Ou ça va trop vite ? Soir après soir, il faut repartir ?

Non, on n'a pas le temps. Là, c'est une tournée marathon. On conduit, on est dans un tourbus, on part la nuit, on va à la prochaine date, et puis il y a beaucoup de dates qui s'enchaînent, donc c'est plutôt compact. D'un côté c'est fatigant, d'un autre côté des fois quand tu as des jours off, tu te décompresses, tout aussi fatigant... C'est vrai que là, c'est assez intense, j'espère que ça va pas être trop fatigant. C'est 6 semaines, après on pose le tourbus et puis on fait des dates les week-ends en Suisse, donc je pense qu'on va tenir le coup, ça devrait le faire. Si on arrive à Paris sur les rotules... Non, Paris c'est assez tôt, je crois, non ? Ça fait en octobre. Ouais, donc ça va, on sera encore frais !



Et pour les premières parties, ce sont des groupes choisis par les salles ou c'est vous qui avez fait une short list ?

Alors, on préfère que les salles proposent des choses, parce qu'on trouve toujours assez cool de promouvoir la scène locale, si les promoteurs ont un coup de cœur et qu'ils vous proposent des trucs, c'est cool. En général, on essaie de faire que ce soit pas des groupes trop compliqués au niveau du changement de plateau, parce qu'effectivement, par rapport à la fatigue, si c'est une petite scène, s'il faut commencer à tout bouger, les micros de la batterie et tout, là, on va pas tenir le coup, donc on propose plutôt des duos, des choses simples, mais ça peut arriver, selon la taille du plateau, qu'il y ait des groupes basse-batterie-guitare complets. Il y a quelques dates où on a proposé un artiste suisse qu'on aime bien, qui s'appelle Elie Zoé, et puis ça dépendait aussi de ses dispos, et puis les salles, comme à Bruxelles, au Botanique, c'est accepté, à Utrecht aussi, on n'impose pas, on propose. En général, on bosse un peu de concert avec les salles pour que tout le monde soit content, et puis on n'a pas envie d'être trop compliqué par rapport à ça. En général, ils nous proposent des choses, on écoute et on valide. Parfois, c'est pas vraiment notre truc, mais en fait, ça a l'air sympa, on n'est pas non plus des ayatollahs de la musique !



Et si vous deviez refaire une première partie, ce serait de qui ?

Je ferais bien une tournée avec Tool.

Ouais, moi aussi !

Tu sais, la dernière fois qu'on a joué au Hellfest, c'était génial, parce que c'était le dimanche soir, et nous, on était le dernier groupe dans la tente, La Valley, et puis on a plié le matos, bu un coup et il y avait Tool qui terminait sur la grande scène. C'était génial, c'était parfait, une super belle fin de festival, c'était, je pense, en 2019, et... Ouais, je trouve qu'à ce stade-là, des groupes aussi balèzes, que ce soit au niveau de la prod ou de leur public, je me dis que je ferais volontiers une tournée avec eux. S'ils nous embarquaient dans des stades ou n'importe où, ça pourrait être très fun.

Merci à Franz mais également à Jean-Philippe chez Martingale Music.

Photos : Oli