40 ans ! 40 ans de révolution sonore, d'expérimentations, de sensations, de limites repoussées, de poésie réinventée, de reprises traficotées, 40 ans de travaux musicaux souvent en avance sur le temps. 40 ans... une durée assez longue pour penser que The Young Gods avait fait le tour de la question, mais non. 40 ans après la création du groupe, ils sortent ce qui me semble être, tout simplement, leur meilleur album.



Bien sûr que l'éponyme, L'eau rouge ou TV sky sont des albums exceptionnels mais sur chacun d'eux, on peut trouver des pistes un peu plus faibles et une production qui ne met pas toujours à leurs avantages certains instruments (les guitares les plus métalliques, la batterie...), des considérations qui n'avaient pas lieu d'être à la fin des années 80 ou au début des années 90 tant la technologie a progressé depuis et tant les Suisses défrichaient des terrains inconnus jusque là. Si Appear disappear me semble être leur meilleur opus, c'est qu'il n'a aucune faiblesse : chaque titre est à sa place, la production est magistrale et bien évidemment, on retrouve tout ce qui a fait la renommée des Young Gods : de la poésie qui joue avec les mots, des rythmiques soignées, des sonorités défrichées, de l'engagement et une rage, certes plus sous-jacente qu'à leurs débuts, mais toutes ces compositions ont une âme et sont ... "utiles". Elles soignent des blessures, ouvrent l'esprit, invitent à s'activer. C'est ce que devrait toujours être le rock, mais que tellement ont oublié.



C'est la guitare, que le trio avait parfois délaissée, qui lance les premières banderilles d'un "Appear disappear" qui annonce la couleur sans le vouloir : "I do my best" ! Aussi distordu que nerveux, le titre trouve son équilibre dans la mélodie entêtante et un rythme hypnotique. Il est un peu plus lent et proche des basses sur "Systemized" où les samples captent l'attention avant que tout n'explose. Les basses vont chercher encore plus de gras avec "Blue me away", un morceau de bravoure rock industriel sacrément structuré. L'usage du français allume d'autres neurones, "Hey amour" évoque une absence omniprésente (« tu m'accompagnes dans la ville, dans les rues vides à craquer »), reste à suivre Nietzsche et espérer un après meilleur que le réel. D'une poésie folle, la chanson est agrémentée de délicates nappes électro et d'accords larmoyants. Après le calme "Blackwater", "Tu en ami du temps" parle "des souvenirs" et aurait très bien pu figurer sur un de leurs albums sortis il y a plus de 30 ans... Plus posé, "Intertidal" privilégie l'atmosphère, filtre la voix et nous berce comme le mouvement des vagues. De chaudes percussions raniment l'album, "Mes yeux de tous" est une des plages les plus excitantes, quand bien même ses paroles peuvent être énigmatiques. Moins de mystères pour "Shine that drone" et les menaces volantes qui prennent l'apparence de samples graves et livrent un combat avec la guitare appuyée par un chant poignant. Beaucoup d'émotions aussi pour "Off the radar" qui range les cordes au profit des sons... et puis le silence. The Young Gods disparaissent de nouveau, mais pour un temps seulement.

Oli

