Une belle découverte que ce Feel safe du duo allemand Yass, actif depuis 2012 dans une sphère à la croisée du rock indus, du noise-rock et du cyber-punk. Celle-là même où la tension est électrique et la pulsation mécanique, à la manière d'un Killing Joke, d'un Metz des débuts et, pourquoi pas, d'un autre duo comme celui du Prince Harry ("Got hurt" est proche de l'univers rave industrielle des Belges). Ce troisième album, qui arrive huit ans après Night wire, sent particulièrement la rouille et l'adrénaline. Markus et Frank, figures de l'underground allemand après être passés dans Kurt, Ten Volt Shock, Maulgruppe, réactivent leur héritage musical sans jamais tomber dans le mimétisme. Tout est digéré et réinventé. Le duo maîtrise l'art de la répétition hypnotique, c'est réglé comme du papier à musique avec des boucles de synthés obsédantes, une basse qui gronde comme un moteur mal huilé, une guitare capricieuse et un chant assuré, conquérant parfois qui, selon le morceau, est plus ou moins en retrait. Feel safe ne laisse aucun répit, le son est dense, ses textures sont triturées, saturées juste comme il faut, et il donne une furieuse envie de bouger. En 35 minutes, Yass ne s'arrête jamais de vibrer, et nous laisse en sueur comme après un concert de La Jungle ou un set extatique de Parquet.

Ted



Publié dans le Mag #68