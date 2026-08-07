Ah, le Zinor à Montaigu ! C'est comme se retrouver avec des copains dans le garage de ses parents dans une ambiance roots, DIY, mais cocooning à souhait ! Portée par un collectif d'associations, la salle a vocation à partager la culture au plus grand nombre, avec comme seul objectif, le point de rentabilité. Soucieux de l'environnement, le Zinor recycle tout, la déco, les bars, les tables, les chaises, et propose des bières locales et de la restauration à des prix abordables.

The Dislockers ouvre la soirée dans un style metalcore qui frôle parfois le deathcore. Porté par des membres chevronnés d'anciens groupes comme Karma Zero pour le chanteur, The Dislockers nous plongent dès le début dans un set bien vénère et maîtrisé ! Pour autant, je reste sur ma faim car le groupe nous fait monter en intensité et lorsque je pense que cette boule d'énergie va exploser en une déflagration libératrice, le morceau prend fin.



Hipskör et sa folie prend le relais pour nous plonger dans leur univers déjanté. Mélange de metalcore, de hardcore saupoudré d'une pointe d'électro, le groupe nous a délivré un show explosif ! Des chemises moches, du second degré, de l'autodérision, un humour plutôt potache, beaucoup de partage avec le public, le Zinor était en liesse ! Un très bon moment, plein de joie et de bonne humeur.



Changement complet d'ambiance avec Soul Splitter, groupe du sud de la France, représentant de la nouvelle vague hardcore qui nous balancé des riffs acérés comme les griffes de Wolverine, des breaks à nous exploser le diaphragme et un chanteur à la voix puissante et aussi lourde qu'un 35 tonnes. Bref, j'ai adoré !



Solitaris, groupe phare de la soirée et valeur montante de la scène metal française, a enchaîné avec ses guitares massives, ses ambiances noires, lourdes et industrielles. Le public semblait hypnotisé par ce groupe qui possède une forte empreinte visuelle : leur arrivée sur scène, sans un mot, leur visage caché par des capuches et le peu de luminosité durant le show nous plongent dans un univers parallèle sombre et brutal.



Violence clôture la soirée et suite à la chronique de Nolive de leur deuxième album The block, j'attendais avec impatience de les découvrir en live. Et le Zinor n'a pas été déçu ! Cette violence ! Oui, c'est bien le mot exact. Violence est un mix de styles, de sons extrêmes qui ne se mélangent pas, mais se percutent avec fureur, portés par un chanteur qui amplifie ce chaos qui dénonce, hurle les injustices. Le concert fut énorme, la foule aussi incontrôlable que le duo sur scène. Un très beau moment.

Merci au Zinor et à Max pour son invitation et son accueil chaleureux ! C'est toujours un plaisir de se retrouver dans cette ambiance et ce décor inégalables. On se retrouve fin mai pour le Fury Fest !

Photos : Nolive