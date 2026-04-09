Par moment, on se rend compte que l'on rend des chroniques d'univers musicaux très variés dans le mag. Après avoir parlé du black metal, du hardcore, du thrash et du rock, mes oreilles ont été complètement subjuguées par la dub indus de Violence, le projet de Fred Garcia de Niveau Zero.



On retrouve tous les éléments qui font de la dub et de l'indus, des styles à part entière. Une rythmique forte, presque martiale, une lourdeur lancinante et obscure, Violence sublime ce mélange avec un chant crié à la fois lourd et strident, tout en contrôle. La richesse de cet amalgame proposé est du plus bel effet car tout en maîtrise avec des riffs rageux qui se mixent parfaitement avec les passages d'électro. On est dans la lutte, dans un univers mécanique sombre, c'est chirurgical ! Les fans d'Horskh apprécieront le feat sur "Wide shut". Un deuxième guest avec Graphyt propose un titre mélangeant neo metal, indus et jungle pour le plus grand plaisir des adeptes du genre, tellement le titre est puissant.



Au final, Violence nous offre un album musclé, aux rythmiques sombres et fracassantes. John Kazadi au chant sublime l'ensemble qui est très ambitieux au vu des influences musicales multiples. On est impatient de découvrir sur scène leur brutalité numérique et analogique. Avec ce deuxième LP, le groupe démontre que la scène française est non seulement riche de talent, mais aussi de diversité et de créativité.

Nolive85

Publié dans le Mag #68