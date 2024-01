Ce n'est pas chose facile d'ouvrir pour la tournée Warm Up d'autant plus quand il s'agit de son premier concert. Pour Paris, c'est le groupe Violence qui s'y colle et répond à nos questions après une date de folie à la Machine du Moulin Rouge.

Violence (Warm Up Hellfest) La formation est récente était-ce votre premier concert ?

Oui. Il s'agissait de notre premier concert. L'album Opus I est sorti en 2021. La situation était encore très tendue en sortie de COVID et nous n'avons pas eu l'occasion de défendre cet album sur scène immédiatement. Le Hellfest warm-up était une chance et une occasion rêvée d'éprouver le son de Violence en live. Nous avons énormément travaillé les sonorités de nos productions sur album, les entendre résonner dans l'enceinte de la Machine était tout simplement jouissif.



Vous n'êtes pourtant pas les premiers venus et avez de belles carrières derrière vous...

Effectivement, Violence est composé d'artistes ayant chacun un background dans la scène metal , mais pas que. Par exemple Niveau Zéro à la production, machine et chant est un des pionniers de la scène Dubstep et Bass Music française. Fabio Meschini à la guitare quant à lui est un membre fondateur de As They Burn puis plus tard guitariste de L'Esprit Du Clan. Le batteur, Morgan Sansous est un pilier du groupe Henker, tout comme John Kazadi le chanteur du groupe qui les a rejoint récemment.



Violence (Warm Up Hellfest) Qu'est ce que cela fait d'avoir son nom associé au Hellfest ?

Nous avoir permis de faire notre premier show pour le Hellfest Warm-up à la Machine du Moulin Rouge est une belle marque de confiance de la part d'une institution comme le Hellfest. Nous n'aurions pas pu espérer mieux en termes d'exposition. La pression était présente, mais nous avons tout donné pour être à la hauteur. Les retours ont été très positifs, c'était un super rendez-vous pour nous.



Que retenez vous de cette date ?

Nous avons travaillé et répété pour mettre en place ce show pendant plusieurs mois. Autant sur l'exécution live, le son, les lights que sur l'aspect scénographique. Le concert est passé à une vitesse hallucinante. Tout s'est déroulé comme prévu, mais un show est toujours perfectible, nous avons envie de faire encore mieux et surtout de remettre ça très vite.



Cela vous donne-t-il encore plus envie de jouer sur une des scènes principales à Clisson ?

Oui ! Jouer sur une des scènes principales de Hellfest serait un superbe aboutissement pour nous. Nous nous sentons prêts à tenir des scènes de ce gabarit. Nous espérons y parvenir dans les années à venir. Pour ceux qui ont aimé notre show, nous serons en concert le 13 octobre prochain au Hangar à Ivry Sur Seine aux côtés de As They Burn et Moaan Exis.

Merci à Violence pour sa disponibilité.

Photos : JC Forestier