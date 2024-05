À contrecourant du rap actuel, Viktor And The Haters revient avec le volume 2 de son "Blackout". Une amnésie qui n'a pas vraiment affecté l'énergie et la rage de Viktor Coup?K et de ses Haters. L'ex-membre de Kalash s'est encore bien entouré pour ce disque (citons JM Pelatan de No Money Kids et l'ex-Assassin Maître Madj), proposant une production hip-hop très électronique. Beaucoup plus que son premier volume qui mettait en lumière ses penchants rock. Car Viktor s'est efforcé de trouver le(s) son(s) qui le caractérise le mieux, et capable de faire résonner chaque mot, chaque strophe de son effervescence verbale. Les beats de ce Blackout II font vraiment mal et se démarquent par leurs surprenantes variétés tels que la dark-techno pour "En guerre", le breakbeat/jungle avec "Oh oui", le penchant electro-funk pour "Nos dettes sont leurs salaires", ou encore la trap pour "Splash". Un choc d'univers sonores aussi frontal que le flow de ce gaillard élevé dans le giron d'Assassin Prod ou de la Scred Connexion, à l'image d'"Oh oui", excellent titre partagé avec le fougueux Switch The MC, un rappeur britannique rencontré lors d'une résidence en compagnie de Souffrance du collectif L'uZine au Café de la Pêche à Montreuil. La contestation a encore de l'avenir et commence par des rappeurs de la trempe d'un Viktor And The Haters.

Ted

Publié dans le Mag #59