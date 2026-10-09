Ulan Bator est une hydre qui résiste indéniablement au temps. Et même s'il ne reste plus aujourd'hui que son membre fondateur, Amaury Cambuzat, aux commandes du navire, l'homme a le sens des symboles. Pour battre la mesure sur ce nouvel album baptisé Dark times, sorti en novembre dernier, il a rappelé à ses côtés Franck Lantignac, le tout premier batteur du groupe. Certes, ce dernier ne prolongera pas le plaisir sur la route, mais qu'importe, Amaury a de la ressource. Que ce soit pour le live (où il s'entoure de ses fidèles acolytes italiens, Mario et Alessandro) ou en studio, le bonhomme gère ses affaires d'une main de maître. Il a ainsi pris entièrement en charge la réalisation et la production de ce disque entre 2019 et 2025. Une gestation au long cours pendant laquelle le musicien n'a pas franchement chômé en dehors d'Ulan Bator, s'investissant corps et âme dans son projet solo I Feel Like A Bombed Cathedral ainsi qu'au service de la mythique formation krautrock Faust.



Le problème avec cette longue absence, c'est qu'on ne savait plus vraiment où en était la formation depuis la sortie de Stereolith en 2017, d'autant plus que cet opus n'était pas parvenu jusqu'à nos fines oreilles. Notre dernier souvenir marquant gravé sur galette datait d'Abracadabra, un disque qui a fêté ses 10 ans cette année... Autant dire qu'on attendait le groupe au tournant. Dès le premier morceau éponyme, sorte d'introduction hypnotisante au caractère abyssal dont le titre ne pouvait pas mieux porter son nom, on est presque rassuré : Ulan Bator se plaît toujours autant à explorer les sonorités complexes, même les plus sombres, en jouant avec d'étonnants collages de voix. Puis, on est assez vite galvanisé par la suite des événements. D'abord avec "L'impératrice" puis "Solitaire", deux des morceaux à forte consonance rock du disque et qui remportent largement les suffrages, tout comme "Inspire" (un rocker ne se refait pas, que voulez-vous). Le chant, distillé de bout en bout en français, a l'air totalement abattu, rendant l'ambiance générale particulièrement angoissante. Pourtant, la musique entrevoit parfois la lumière, que ce soit à travers des build-up magnifiques (comme on a pu en connaître dans le post-rock, genre pour lequel le groupe s'est fait connaître il y a maintenant plus de trente ans), par des jeux de guitares subtils baignés de reverb, ou carrément dans le cadre de pures chansons acoustiques à l'instar de la très jolie "En enfer", ou encore de l'interminable "Ravages" et ses superbes arrangements qui viennent aérer le disque à point nommé.



Avec une très grande diversité d'ambiances qui oscillent sans compromis entre post-rock, kraut, noise, electro, folk, chanson, et j'en passe, Ulan Bator a probablement réussi le tour de force d'amalgamer tout ce qu'il a pu construire pendant sa longue et sinueuse aventure. Contre toute attente, c'est peut-être l'album le plus abordable, si ce n'est le plus évident, de toute leur copieuse discographie. Un disque mature et hautement recommandable qui vient nous rappeler que le style et les ambitions d'Amaury Cambuzat n'ont pas pris une seule ride, alors même que le projet aurait pu légitimement péricliter ces dernières années. Au final, c'est tout le contraire d'une fin de course : Dark times est une véritable renaissance, entre obscurité et espoir.

Ted

Publié dans le Mag #71