On a attendu plus de 30 ans pour interviewer Ulan Bator. Une chance, car le groupe est toujours en vie et a même sorti un très bon album en 2025 nommé Dark times. On fait le point avec Amaury, le seul rescapé de la bande, même si Franck, le batteur d'origine, est venu aider sur ce nouvel album. Une interview sans filtre d'un baroudeur, leader malgré lui, toujours adepte d'expérimentations, et désormais d'un ingé-son qui s'affirme.

Ce nouvel album a été enregistré entre 2019 et 2025, c'est une période assez longue comparée à ce que font en général d'autres formations musicales. Fais-tu partie de ces musiciens qui aiment peaufiner les morceaux, limite jusqu'à l'excès ? Ou la raison de cette durée est simplement que tu n'avais pas le temps de te consacrer pleinement à ce disque ?

Un peu avant la pandémie, j'ai recommencé à produire et à mixer pour d'autres projets. J'ai travaillé avec des groupes émergents comme Oslo Tapes (sorti chez Pelagic Records), mais aussi pour Faust, dont j'ai coordonné l'intégrale du coffret 1971-1974. Un véritable travail de titan ! Tout cela m'a permis de rester actif durant la période du COVID, mais aussi de me perfectionner en tant qu'ingé-son en suivant des cours et en expérimentant de nouvelles techniques. Par ailleurs, j'ai beaucoup tourné avec les membres allemands de Faust en tant que guitariste durant ces dernières années. En parallèle, j'avais lancé en 2018 un projet solo de guitare improvisée, I Feel Like A Bombed Cathedral, avec lequel j'ai sorti quatre albums sur différents labels : Dirter Promotions (UK), Blindblindblind (HU) et Dio Drone (IT). Je continue d'ailleurs à me produire occasionnellement avec ce projet, tout en collaborant avec la talentueuse vidéaste anglaise Daisy Dickinson. En réalité, pendant la pandémie, j'ignorais si je souhaitais poursuivre l'aventure Ulan Bator. C'est un parcours gratifiant, mais aussi extrêmement difficile, parfois douloureux. Je ne me sentais plus la force de porter ce nom seul. Puis, début 2025, j'ai finalement décidé de mener ce chantier à terme, ne serait-ce que pour les quelques fans qui l'attendaient depuis longtemps. En résumé, je n'ai pas passé sept années exclusivement sur Dark times, mais toutes ces expériences périphériques m'ont permis de l'aborder avec un regard neuf et de le peaufiner au mieux.



Tu es musicien, producteur, mais tu te charges également de l'enregistrement, du mix et du mastering. Le fait d'être un vrai couteau suisse, c'est une manière d'avoir un contrôle total sur ta musique ou c'est juste une question de faire des économies dans le budget que coûte un disque ?

C'est un mélange de nécessité et de passion. D'un côté, la réalité économique est brutale : l'autoproduction est un gouffre financier, et réussir à rentrer dans ses frais est déjà une victoire. De l'autre, maîtriser toute la chaîne de production m'offre une liberté d'expérimentation totale. Ma priorité n'est pas de bâtir une "carrière" ou d'accumuler de l'argent, mais d'évoluer artistiquement et humainement. Je tiens à protéger cette flamme intérieure. C'est elle qui crée, chaque matin, cette urgence de brancher un micro, de jouer et de voir jusqu'où l'expérimentation peut m'emmener.



Tu le mentionnais juste avant, vers le début de l'enregistrement de Dark times, tu fondes un projet solo d'improvisations drone ambient nommé I Feel Like A Bombed Cathedral. Avant ça, tu avais sorti quelques albums sous ton propre nom. Ulan Bator n'est-il finalement pas devenu le projet solo rock d'Amaury Cambuzat, vu que tu es pratiquement seul aux commandes ?

Il y a quelque chose de très envahissant dans la musique d'Ulan Bator, et ce depuis notre album Végétale (1997) : c'est ma voix. En écrivant des textes (principalement en français) et en les chantant, je suis devenu leader malgré moi. Pourtant, Ulan Bator reste une entité collective. Sur Dark times, on retrouve par exemple la batterie de Franck Lantignac (le batteur d'origine), mais aussi Mario Di Battista à la basse (déjà présent sur Stereolith, sorti en 2017 chez Bureau B) et Monia Massa au violoncelle. Olivier Manchion (premier bassiste et membre fondateur du groupe) avait lui aussi été convié à figurer sur cet album, mais il a décidé, pour des raisons personnelles, de ne pas en faire partie.



Parlons de Dark times, je trouve qu'il porte bien son nom. Tant dans l'intention musicale qui est angoissante, que dans les textes, mais aussi dans la façon de chanter, rien ne sent la joie. Ce disque, c'est ta manière de traduire le monde dans lequel nous vivons ?

Je pense que lorsqu'on fait son travail d'artiste, on devient un vecteur. On retranscrit le monde actuel à travers ses propres émotions et sa sensibilité, sans pour autant en avoir le contrôle. Nous vivons une époque dramatique pour une grande partie de l'humanité, et ce disque est certainement un cri. J'ai toujours été un écorché vif, je n'arrive pas à me résigner face aux injustices sociales, à la violence, au dérèglement climatique, au spécisme, au racisme, aux intolérances de toutes sortes, à l'indifférence et à la pauvreté qui nous entourent. Face à tout ça, je me sens comme une cathédrale bombardée !



En l'écoutant, je me suis laissé surprendre à penser que ce disque sonnait comme une lettre de suicide en musique, une sorte d'au revoir. Et en même temps, il y a des chansons moins pesantes, plus lumineuses, nostalgiques, comme si tu laissais entrevoir une porte qui donnait sur une "Autre" vie. Le groupe s'est arrêté plusieurs fois, rassure-moi, Ulan Bator, ce n'est pas fini ?

Je me provoque en permanence, et pour moi, la mort n'est pas une fin. L'album précédent se terminait par un morceau intitulé "Dust", là, effectivement, on pouvait y voir une sorte de chant du cygne. Dans Dark times, en revanche, il y a de la lumière. Je vais oser une comparaison prétentieuse : pour moi, ce disque est comme un tableau de Soulages. Selon l'heure, l'éclairage, l'acoustique de la pièce ou l'état d'âme de son auditeur, il devient plus ou moins sombre ou lumineux. Il y a beaucoup d'espoir dans cet album si l'on accepte l'invitation au changement. Si nous changeons tous ne serait-ce qu'un peu, nous pouvons révolutionner ce monde, cette société malade et ce capitalisme essoufflé. Nous en avons le pouvoir, mais aussi le devoir. Y aura-t-il d'autres disques en tant qu'Ulan Bator ? Sincèrement, porter ce nom est devenu lourd pour moi. J'ai toujours le désir de faire de la musique, mais peut-être pas forcément sous l'étiquette Ulan Bator. Je préfère me concentrer sur le présent en essayant de faire en sorte que Dark times arrive aux oreilles de tous ceux qui souhaitent l'écouter et, pourquoi pas, profiter de l'actualité autour de cet album pour faire plus de concerts. Aujourd'hui, le groupe a une formation stable pour le live. Il est composé de Mario Di Battista, qui joue de la basse sur Stereolith (2017) et sur Dark times, d'Alessandro Vagnoni (Bologna Violenta) à la batterie et de moi-même au chant et à la guitare. C'est un trio qui fonctionne parfaitement, musicalement et humainement. Cela pourrait être une excellente formation pour un prochain album... À suivre.



Il y a dans tes textes des évocations à l'enfance ("1, 2, 3 soleil", "Mon ami Pierrot"). Est-ce que ton but était de créer une forme d'émotion nostalgique supplémentaire, une manière de parler de l'innocence des gens dans ce monde, ou rien à voir ?

J'ai écrit ces textes de manière extrêmement spontanée, sans chercher à intellectualiser. Ces références à l'enfance ne sont pas de la nostalgie calculée, mais une forme de sincérité brute. Je voulais rester authentique, sans chercher à cacher mes fêlures : c'est crucial dans un monde basé aujourd'hui sur l'apparence où tout doit briller et faire envie aux autres. Je préfère garder cette vision candide, quitte à être un outsider et à commettre un "Suicide commercial". Je n'ai pas l'intention de plaire à tout le monde, déranger me convient très bien.



Tout est relatif, mais cet album est moins dans l'errance que certains de ses prédécesseurs. Je suis même assez surpris de certains titres (dont "En enfer" et "Ravages") qui pourraient aisément intégrer les playlists de certaines radios nationales de par leurs côtés "Chanson française". Il y avait une volonté de ta part d'équilibrer le disque, de ne pas le rendre totalement anxiogène ?

Oui, ces titres ont le potentiel pour passer en radio, mais le circuit des grandes playlists obéit à des logiques de réseaux et de formats dans lesquelles je ne me reconnais pas. Je préfère rester fidèle à ma démarche, loin des mondanités. Pour moi, "En enfer" et "Ravages" relèvent plutôt d'une chanson française expérimentale. Je les trouve d'ailleurs plus alternatifs que d'autres morceaux du disque. Le texte d'"En enfer" est une métaphore sur un monde qui se referme derrière ses frontières, à l'opposé de l'Europe ouverte dont je rêvais adolescent. Quant à "Ravages", il explore les dynamiques toxiques au sein du couple... On reste donc assez loin de la pop légère ! Disons que je n'attends plus grand-chose de la presse musicale traditionnelle. Cela fait des années qu'Ulan Bator trace sa route de manière très indépendante. Parfois, chanter en français bouscule une certaine presse alternative qui préfère les textes en anglais, plus faciles à intellectualiser après coup... (rires). Quoi qu'il en soit, l'important est de préserver des espaces d'expression libres et sans compromis. Longue vie aux médias indépendants, à l'image du travail de Denis Robert avec Blast !



Je ne peux pas m'empêcher de penser par moment aux Swans quand j'écoute Ulan Bator, même si ce n'est pas tout à fait la même musique. As-tu écouté leur dernier album ? Et est-ce que tu as toujours des contacts avec Michael Gira qui avait produit Ego:Echo ?

Oui, j'ai écouté leur dernier album récemment et je l'ai beaucoup apprécié. C'est certainement aussi grâce à la contribution de Dana Schechter. Elle apporte ce quelque chose, une sensibilité féminine que le groupe avait perdue depuis la séparation avec Jarboe. Nous avons beaucoup de goûts en commun avec Michael, c'est certain. Il y a aussi une sorte de dévotion à la musique, au son, à la transe qui nous rapproche. J'ai un parcours très différent. Je n'ai pas cette force intérieure de bulldozer. Je ne suis qu'un petit poète maudit qui fait sa propre "musique de chambre", au fond. Je n'ai pas la même ambition extrême. Michael est très pris, mais il trouve toujours le temps de me répondre. Ego:Echo, c'est un peu comme un enfant qui appartient autant à lui qu'à Ulan Bator. Il restera pour l'éternité ! (rires)



J'ai l'impression que la réussite de Dark times est le fait d'avoir amalgamé à merveille un peu tout ce qu'Ulan Bator a proposé en matière musicale depuis ses débuts (post-rock, kraut, noise-rock, electro, folk, pop, chanson...). Est-ce pour toi l'album le plus complet et varié que tu aies composé à ce jour ?

Comme toi, je pense que c'est un bon mélange des genres. C'est certainement l'un des albums les plus honnêtes de notre discographie, car je n'ai subi aucune pression extérieure. Une totale liberté d'expression, mais aussi aucune deadline à respecter.



J'ai une question de musicien un peu curieux. Tu saurais me dire comment tu as fait sonner cette caisse claire sur le morceau éponyme qui ouvre le disque, c'est un son électronique ? On dirait le son d'un tir de balle, c'est super bien fait.

J'ai samplé la caisse claire de Franck, que j'ai ensuite mixée avec un son de cette même caisse claire complètement retravaillée avec le logiciel Pigments de chez Arturia. Je n'ai utilisé que des samples de batterie pour ce morceau en particulier. Je l'ai écrit, enregistré et mixé en 24 heures, juste avant de boucler l'album.



Quel regard portes-tu sur Ulan Bator en 2026, plus de 30 ans après sa fondation ?

C'est avant tout une aventure humaine, puis artistique. Une forme de tragédie grecque, aussi : il y a eu des départs, des retours, des drames, des blessures, des frustrations... mais aussi beaucoup de moments fantastiques. Avec le recul, quand je contemple l'ensemble de notre discographie, je me dis que tout cela a du sens. C'est une danse chaotique, mais magnifique.



Gardes-tu contact avec les anciens membres du groupe, excepté Franck qui a fait les batteries sur ce disque ? D'ailleurs, à ce sujet (2 questions en une, du coup), ça faisait un bail qu'on n'avait pas revu Franck Lantignac (batterie/percus) dans le groupe. Comment s'est opéré ce retour ?

Avec certains, oui. C'est d'ailleurs moi qui ai recontacté Franck en 2021 pour lui proposer de poser les batteries. Il a écouté mes démos, puis il a accepté. Nous avons passé un excellent moment ensemble lors des sessions d'enregistrement, et son jeu apporte un vrai "plus" à ce disque. Comme les morceaux étaient encore en chantier à l'époque, j'ai effectué un gros travail d'édition par la suite pour tout caler. Concernant les autres membres, j'avais aussi invité Olivier, bassiste d'origine, à participer. Au début, il semblait emballé, mais ça ne s'est finalement pas fait. C'est dommage, car j'aurais été personnellement ravi de reformer le trio original pour cet album.



Tu vis toujours en Italie ? Je voulais savoir ce que ce pays t'avait apporté de manière générale, en tant qu'individu et musicien ? Était-ce un choix artistique de t'installer là-bas ? J'ai l'impression que le groupe est presque plus connu là-bas qu'en France.

Je suis et je reste résident français, mais j'ai développé un lien très fort avec l'Italie, un pays qui m'est cher autant pour des raisons sentimentales qu'artistiques. Au départ, y ancrer une partie de ma vie et de mon travail n'était pas un choix de carrière calculé, mais plutôt une suite logique de rencontres. Sur le plan individuel et musical, ce pays m'apporte une autre énergie. Et oui, le groupe y trouve un écho plus fort qu'en France, tout simplement parce que nous y avons énormément tourné de la fin des années 90 jusqu'en 2010, mais aussi parce qu'il y existe encore une véritable subculture vibrante. Les récents concerts avec Ulan Bator m'en ont fait prendre conscience de manière flagrante. J'ai découvert une nouvelle génération - les très jeunes - profondément investie dans les questions de climat, de liberté sexuelle ou de politique, mais aussi habitée par l'Art. Il y a un vrai rejet de l'hyper-connexion : beaucoup refusent le smartphone et optent pour un vieux Nokia. Voir un public vivre un concert à fond, sans un écran entre les mains, c'est devenu un acte marquant.



On peut espérer une tournée en France pour ce disque ?

C'est notre volonté, mais pas à n'importe quelles conditions. On reçoit des sollicitations qui n'aboutissent pas, donc nous sommes désormais très sélectifs. On ne cherche pas à faire une tournée "à tout prix". Si on la fait, ce sera avec des partenaires sérieux et engagés qui partagent notre vision. La porte est ouverte aux propositions concrètes.



On s'est croisé une seule fois, il y a peut-être 15 ans, tu accompagnais The Somnambulist sur une tournée, un groupe signé à l'époque sur ton label Acid Cobra Records. Tu signes encore des groupes qui ne sont pas tes projets ? Et sinon, pourquoi ?

C'est loin tout ça ! Le label a fermé ses portes en 2012. Entre les dépenses et le manque de rentabilité, j'ai dû me rendre à l'évidence et arrêter les frais, n'ayant pas vraiment la fibre commerciale. Même si j'ai autoproduit et édité Dark Times, je n'envisage pas de redevenir "label manager". Je préfère aujourd'hui focaliser mon énergie sur la création, tout en restant disponible pour conseiller les jeunes groupes qui se lancent. Par contre, je continue à travailler pour les autres, mais différemment : via la production artistique, le mixage (parfois en mode "remote", à distance) ou le mastering. C'est ce que j'ai fait récemment pour le prochain album de Jean-Hervé Peron (Faust), que j'ai enregistré, mixé et masterisé, et qui sortira en septembre chez Bureau B.



J'ai vu un chiffre récent qui disait que 44 % des mises en lignes quotidiennes sur les plateformes de streaming provenaient de morceaux générés par l'IA. Qu'est-ce que tu penses de ça, et des artistes qui s'approprient cet outil ?

Ça me fait sourire. Je pense que c'est une phase et que cela ne durera pas sous cette forme. L'IA va certainement remplacer les métiers automatisables ou purement "utilitaires", mais les Artistes, eux, ne sont pas remplaçables. Si l'on raisonne dans une logique purement capitaliste, cette technologie risque de faire du tort à certains. Mais au fond, pourquoi devrait-on absolument vivre aisément de son art ? L'IA comme outil, pourquoi pas ? Mais je reste convaincu que si l'on ne sait pas ce que l'on cherche ou ce que l'on veut exprimer, elle ne sera d'aucun secours. Et puis, quel intérêt y a-t-il à ce que nous devenions tous des imposteurs ? Je suis certain qu'en réaction à cette supercherie, l'essor de l'IA finira par susciter des courants artistiques encore plus exigeants et intransigeants. "Après la pluie, le beau temps"...



On arrive à la fin de cette interview, quels sont tes actions et tes projets à court, moyen et long terme ?

Continuer à rêver librement, à préserver ma flamme et à garder un regard critique sur tout. Mes objectifs ? Créer, pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai envie de partager mon humble savoir-faire et ma vision avec d'autres musiciens en produisant, arrangeant ou mixant leurs projets. C'est une aventure humaine, peut-être l'une des rares encore possibles dans ce monde moderne. Quand je fais de la musique, quand je crée, je redeviens comme un enfant : insouciant et sans limites.

Merci à Amaury et Ulan Bator.

Photos : Julien Perrin (en haut et milieu), DR (en bas)