Si tu as apprécié le retour de Treponem Pal avec Screamers, tu peux poursuivre le kiff avec World citizens tant les albums semblent être fabriqués dans le même moule ! Même l'artwork conserve l'idée d'une culture lointaine (le Mexique plutôt que le Japon) et honore l'ADN du groupe puisqu'il s'inspire évidemment d'Excess & overdrive (paru en 1993). Malgré les années (dans quelques mois le groupe fêtera ses 40 ans), la bande de Marco est toujours en pleine forme !



Du metal, de l'indus, du groove, un peu d'ambiance ragga, une putain d'énergie et de l'engagement, que demander de plus ? Dans un monde dominé par l'argent et le fanatisme, gangréné par la manipulation et l'égoïsme, dirigé par l'arrogance et les populistes, les combats ne manquent pas ! Treponem Pal varie les cibles et distille des scuds, n'épargnant personne, mais jouant sur les textures et les rythmes pour donner du relief à ses titres et éviter l'enfermement dans des attaques binaires ou le fond surpasserait la forme. À ce titre, "Mind control" au tempo assez mesuré préfère labourer le terrain avec une séquence répétitive qui laisse se développer un tas d'idées à l'arrière-plan pour créer une atmosphère singulière qui colle parfaitement au discours. On a bien sûr des titres bien plus frontaux ("Back in the game", "We are one", "False leader"), d'autres avec de belles boucles électro ("Humble like the lion"), des passages obligés par le dub ("Escape the pusherman", "A long road") ou par l'industriel ("Helleluia") et quelques pièces qui devraient devenir des incontournables puisqu'ils amalgament tout ce qu'on aime ("Holy dirty money). D'autres plages sortent un peu plus du cadre comme le "Punk phenomena" blindé d'ornementations samplées ou "Fly off" qui fait la part belle aux effets de la guitare et aux breaks hallucinés.



Treponem Pal aurait pu se contenter d'envoyer les 12 titres de cet album et on aurait été ravi ! Mais non, comme chez le boucher, il leur en restait un peu donc ils nous l'ont ajouté... Enfin, c'est pas tout à fait un reste car en bonus, on bénéficie des 4 titres de l'EP Life inside sorti en janvier. Le titre éponyme aurait pu être le treizième à la table de World citizens, mais il a déboulé - en force - un plus tôt avec trois comparses qui renouent, là encore, avec les origines du groupe qui a sorti une cover sur chacun de ses albums des années 90'. Ici, le groupe se fait plaisir en TreponemPalisant un peu de Suicide, de Taxi Girl et de Bauhaus, trois compos écrites par d'autres entre 77 et 1980 qui ont certainement motivé un paquet d'ados à se lancer dans la musique. Les trois reprises sont géniales, j'ai un petit faible pour "Cherchez le garçon" qui tranche davantage avec le reste et démontre que les Parisiens sont décidément plein de ressources.

Oli

Publié dans le Mag #67