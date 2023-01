L'association Figures Libres organise des concerts et tâche de faire vivre les musiques actuelles à Vendôme, elle rayonne principalement grâce au festival des Rockomotives (fin octobre), elle est depuis quelques mois à l'origine d'un projet un peu fou appelé Transmission. Le nom, lui, n'est pas fou, on a, au bas mot, une vingtaine de groupes qui s'appellent déjà comme ça (notamment le side project de mecs de Killing Joke et The Verve) mais l'idée est plus alléchante car il s'agit d'"enfermer" dans une cabine téléphonique des électro-rockeurs pour qu'ils laissent libre cours à leur imagination et fassent parler leurs boucles et leurs rythmes. L'objectif ? Être crédible pour monter sur la scène du festival Hop Pop Hop (à Orléans à la mi-septembre 2022) puis sur celle des Rockomotives en 2023. Le cœur de l'équipe de choc est composé de Johan Guillon (Ez3kiel), Lionel (Geysir) et James (Buriers), deux amateurs de trifouillages de sons et un chanteur qui pose sa belle voix sur des nappes envoûtantes. Pour gagner en relief et en variété, les invités sont les bienvenus, Transmission reçoit donc les appels de Benjamin Nerot, Felix Classen ou Victor Neute.



Même si l'ensemble des Transmissions est assez homogène de par le choix des sons, on reçoit des ondes différentes : assez brutes et marquées sur "Mussolini mistress", plutôt douces et oniriques sur "Self portrait as a confident and well liked genius" (alors que le chant est assez similaire au premier morceau), très rock pour "Jane Austen", intriguant pour "Pick up" au spoken word grave, plus pop pour "What about it ?"... L'album étale ses idées sur plus d'une heure et on ne s'ennuie pas. Vivre cette expérience en live doit être un sacré voyage, espérons que cette création exceptionnelle ne se limite pas à son programme prévue...

Oli