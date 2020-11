Show Tonight (feat. ASM) Freaky (feat La Fine Equipe, Hippocampe Fou) Work Ethic (feat. Chill Bump) Every Day People (feat. Proleter) 1992, Pt. 4 (feat. Pumpkin & Vin's Da Cuero) Interlude (feat. MB14) Earth Is F*Cked (feat. DJar One) Quest (feat. Atili) Can't Understand (feat. Smokey Joe & The Kid, Yoshi Di Original) Have A Word (feat. Form) Allez (feat. Chinese Man) Wait

La fam ill, sacré jeu de mot pour ce nouvel album du duo de MCs britannique Too Many T's qui convoque, à l'occasion de la sortie de ses douze nouveaux titres, ses copains et plus précisément sa famille française. Au menu, c'est une ribambelle de rappeurs et de beatmakers de l'hexagone plus (ASM, Chinese Man, Hippocampe Fou, Smokey Joe & The Kid, Chill Bump...) ou moins (Pumpkin & Vin's Da Cuero, MB14, Atili, Form...) connus qui sont venus prêter main forte aux londoniens. Et le résultat est clairement malade !



Dotés de grooves imparables ("Show tonight", "Earth is f*cked", "Can't understand"), de flows agiles tantôt posés, tantôt tonitruants ("Freaky", "Have a word", "Every day people") et d'ambiances toutes aussi différentes les unes des autres (le disque est jalonné de sons old school, d'électro, de funk, de beat-boxing, de swing-hop, de jazz, de dub et j'en passe), La fam ill a les atouts pour contenter tout le monde, mais également de réconcilier ceux qui, avec le temps, se sont fâchés avec l'univers assez large du hip-hop. En clair, l'album idoine pour réunir ceux qu'on aime autour d'un barbeuc et de les faire danser comme des fous, et pas forcément autour d'une piscine avec des biffetons, des flingues et des biatchs.

Ted